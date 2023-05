'Guardianes de la Galaxia 3' superó taquilla de 'Super Mario' en Estados Unidos

Imagen de 'Guardianes de la Galaxia 3'. Foto: Marvel Studios

Redacción Tendencias (I)

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' superó la taquilla de 'Super Mario Bros: la película' en las salas de cine de los Estados Unidos y Canadá.

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', que es dirigida por James Gunn y tiene la interpretación de Chris Pratt, recaudó USD 187 millones de dólares, entre los días del 5 al 7 de mayo del 2023.

La cinta de Marvel dejó atrás a 'Super Mario Bros: la película', que obtuvo solo USD 18,6 millones, en el fin de semana. Esta cinta, sin embargo, ya tiene una recaudación acumulada de más de USD 1 000 millones de dólares en todo el mundo.

'Super Mario Bros: la película' quedó desbancada del primer lugar en recaudación que ostentó durante cinco semanas. La cinta es un éxito comercial en todo el mundo por su historia.

Otra cinta, que está entre las más vistas, en el fin de semana, es 'Evil Dead Rise', película de Warner Bros, que se ubicó tercera. Recaudó un total de USD 5,7 millones.

En cuarta posición se ubicó la comedia dramática 'Are You There God? It's Me, Margaret'. La cinta de Lionsgate obtuvo USD 3,4 millones en la taquilla.

Mientras que en el quinto puesto, se quedó 'Sorry Love Again', una comedia romántica que cerró con USD 2,4 millones.

'Guardianes de la Galaxia' y su trama

En 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', la banda de inadaptados se ve diferente. Peter Quill, conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket.

Esta es una misión que, si fracasa, podría conducir al final de los Guardianes tal y como se los conoce hasta ahora el público en la gran pantalla.

Chris Pratt extrañará mucho a sus compañeros de viaje. "Voy a echar mucho de menos estar juntos en el set de rodaje. El proceso de hacer estas películas es muy divertido".

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket.

También forman parte del elenco los actores Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter y Maria Bakalova.

