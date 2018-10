Científicos descubren un nuevo planeta enano más lejos del Sol que Plutón

LEA TAMBIÉN

Un equipo estadounidense de investigadores ha descubierto un cuerpo celeste que se encuentra dos veces y media más lejos del Sol que Plutón, situado en el extremo del Sistema Solar, de acuerdo a un estudio publicado hoy en la revista especializada Astronomical Journal.

El nuevo objeto encontrado, llamado 2015 TG387, tiene una órbita que sugiere la existencia de un planeta aún más lejano y más grande, aunque aún no ha sido demostrada, según uno de los autores principales, Chad Trujillo, de la Universidad del Norte de Arizona (EE.UU.).



El 2015 TG387 se descubrió a unas 80 unidades astronómicas (UA) del Sol, una medida definida como la distancia entre la Tierra y esta estrella. Para poner esos datos en contexto, Plutón se encuentra a alrededor de 34 UA, por lo que 2015 TG387 está en este momento aproximadamente dos veces y media más lejos del Sol que el planeta enano.



"El nuevo objeto se encuentra en una órbita muy alargada y nunca se acerca al Sol, es decir, está en un punto llamado perihelio, situado alrededor de 65 UA. Solo 2012 VP113 y Sedna, a 80 y 76 UA, respectivamente, tienen una órbita más distante", describieron los investigadores.



Sin embargo, aunque el 2015 TG387 tiene el tercer perihelio más distante, su eje orbital es más grande que el de 2012 VP113 y el de Sedna, lo que significa que viaja "mucho más lejos del Sol que ellos", llegando hasta aproximadamente 2.300 UA en su punto más lejano.



De este modo, 2015 TG387 se ha convertido en uno de los pocos objetos conocidos que nunca se acerca lo suficiente a los planetas gigantes del Sistema Solar, como Neptuno y Júpiter, para tener interacciones gravitacionales significativas con ellos.



"Estos objetos están aislados de la mayor parte de la masa conocida del Sistema Solar, lo que los hace inmensamente interesantes", explicó otro de los investigadores principales, Scott Sheppard, de la Institución Carnegie para la Ciencia.



El objeto fue descubierto como parte de la búsqueda de planetas enanos desconocidos y el Planeta X, también conocido como "Planeta Nueve", un mundo aún no descubierto que podría tener una masa aproximadamente 10 veces mayor que la de la Tierra.



Según la NASA, "la existencia de este mundo distante es solo teórica en este punto y no se ha realizado una observación directa del objeto".



"Lo que hace que este resultado sea realmente interesante es que el Planeta X parece afectar al 2015 TG387 de la misma manera que todos los demás objetos del Sistema Solar extremadamente distantes. Estas simulaciones no demuestran que haya otro planeta masivo en nuestro Sistema Solar, pero son evidencia adicional de que algo grande podría estar ahí afuera ", concluyó Trujillo.