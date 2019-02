Cardi B busca el Grammy de la mano de J Balvin y Bad Bunny

LEA TAMBIÉN

La 'spicy mami, hot tamale' Cardi B compite este domingo 10 de febrero del 2019 por cinco Grammys, que este año muestran más diversidad al menos en las principales categorías.

Cardi B busca el premio a mejor grabación por I Like It, el seductor tema que unió a esta rapera del Bronx con sus raíces latinas (su padre es boricua y su madre trinitaria), y que grabó junto al puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin.



La edición 61 del premio más importante de la música abrirá con Balvin en el escenario como parte de un número con mucho condimento latino, en el que estarán Ricky Martin, Camila Cabello, J Balvin y el trompetista Arturo Sandoval.



Martin vuelve así al escenario del Grammy 20 años después de que presentara La Copa de la Vida.



En ese entonces, la Academia de la Grabación de Estados Unidos prestaba muy poca atención a la música latina, que lentamente se viene abriendo más espacios.



Un ejemplo es la fiesta que se armó el año pasado con Despacito, interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee.



De cualquier forma serán las mujeres y el hip-hop los protagonistas de esta gala que regresa a Los Ángeles tras celebrar su 60 aniversario en Nueva York.



El rapero Kendrick Lamar, que ganó el premio Pulitzer por su álbum 'DAMN', pero nunca un Grammy a mejor álbum, llega con ocho nominaciones por la banda sonora de la taquillera película 'Pantera Negra', la primera del universo Marvel dedicada exclusivamente a un superhéroe afro.



El canadiense Drake compite por su parte en siete categorías.



Aunque el número de nominaciones no es garantía de nada. El año pasado, el magnate del rap Jay-Z llegó también con ocho nominaciones y terminó la noche con las manos vacías.



El resultado generó fuertes críticas. Incluso el arrasador triunfo de Bruno Mars y su retro funk encontró división entre expertos que consideraron que un trabajo más innovador fue ignorado.



En respuesta, la Academia amplió el número de nominados en las cuatro principales categorías de cuatro a ocho.



'Esto tiene que empezar por nosotros'



Las mujeres también tratan de abrirse más espacio, con nominaciones en las categorías principales.



Por ejemplo, en álbum del año, cinco de los ocho nominados son mujeres, incluida Cardi B, la cantante de folk-rock Brandi Carlile, la prodigio del R&B H.E.R, la cantante de pop futurista Janelle Monae y la estrella del country Kacey Musgraves.



Lady Gaga llega con cinco nominaciones, entre las que se incluyen las de grabación y canción del año por su emotivo éxito Shallow , que interpretó en la película 'Nace una estrella' junto a su coprotagonista y director Bradley Cooper.



En la categoría de artista revelación igualmente, seis de los ocho nominados son mujeres.



“Podemos culpar a los hombres, a la industria o al comercio, pero esto tiene que empezar por nosotros”, dijo Carlile sobre la importancia de que las mujeres se promuevan unas a otras para lograr un cambio.



La princesa del pop Ariana Grande, que tiene dos nominaciones este año, denunció por su parte que el productor de los Grammys, Ken Ehrlich, mintió sobre su decisión de no presentarse en la noche más importante de la música.



“Fue cuando sofocaste mi creatividad y expresión personal que decidí no asistir”, escribió en Twitter.



A medida que se acercaba la gala, se registraron otras controversias similares.



Drake, Lamar y Childish Gambino, nominado en cinco categorías, rechazaron ofertas para actuar. Ehrlich ha dicho que sí hay un “problema” con los artistas de hip-hop que se sienten infravalorados por la Academia, que incluye a más de 13 000 profesionales de la música.



Cardi B -cuyo verdadero nombre es Belcalis Almánzar y que compareció la semana pasada ante una corte de Nueva York por su presunta participación en una pelea en un club de estriptís- sí subirá al escenario.



Lo harán también Gaga, Carlile y Monae.



La gala arranca a las 17:00 locales (01:00 GMT del miércoles) y será animada por Alicia Keys.



Una ceremonia previa entrega la mayoría de los premios, incluidas las categorías latinas.



Carlos Vives compite por mejor álbum pop latino, la banda colombiana Aterciopelados por mejor álbum rock o alternativo latino y Luis Miguel por mejor álbum regional mexicano.