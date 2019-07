Canción del artista Willie Tamayo se promocionará los Premios Juventud

LEA TAMBIÉN

El sencillo Baila conmigo, del cantante ecuatoriano Willie Tamayo, fue seleccionado para promocionarse en los Premios Juventud, que se realizarán este jueves 18 julio del 2019, a las 19:00, en el Watsco Center de Miami.

El tema, escrito por el guayaquileño Mandy Pulido, fue estrenado el pasado 1 de abril bajo un estilo de pop urbano con fusiones de vallenato y cumbia con la intención de que el ritmo sea tropical y bailable. “Es muy emocionante que me hayan tomado en cuenta con tantos filtros que se superó”, comenta Tamayo. Andrés Carrillo y Esteban Benalcázar estuvieron a cargo de la producción musical de la canción. La masterización se realizó en Buenos Aires, Argentina.

El videoclip de esta canción fue estrenado el 4 de abril en la plataforma de YouTube. El rodaje se realizó bajo la dirección de José Luis Paz y tiene la participación estelar de la excandidata al Miss Ecuador, Bibi Vargas. Alex Melo -coreógrafo de Enrique Iglesias- estuvo a cargo de la puesta en escena con un equipo de bailarines internacionales.

Video: YouTube, cuenta: Willie Tamayo

Según Willie Tamayo, desde que se lanzó como solista en el 2018, su propuesta pretende que se lo identifique con nombre propio para que no se lo asocie solamente como hijo de la también cantante Paulina Tamayo. “Al principio tuve miedo y nervios de que el público no acepte este cambio del pasillo a la música urbana. Quiero ser reconocido como un artista multifacético y versátil que no ha dejado su gusto por la música nacional, de hecho, mantengo un formato de pasillos dentro de mis shows”, señala.



Willie Tamayo explica que asistirá a la mayoría de talleres que se dictarán antes de la gala de premiación de los Premios Juventud, en donde las disqueras y los mánager explicarán cuáles son las tendencias en el mercado musical desde la selección de un equipo de trabajo.