Un pequeño cachalote fue encontrado con el estómago lleno de plástico en una playa de Italia

Las imágenes impactan. En ellas, se retrata cómo se disecciona el cuerpo inerte de un pequeño cachalote hembra a los pies de una playa en Sicilia, Italia. Las manos de dos personas abren su estómago y el hallazgo es desolador: decenas de artículos de plástico en su interior. El momento, que enciende las alarmas sobre los efectos de la contaminación del plástico a escala mundial, fue capturado en un video que se viralizó este lunes 20 de mayo del 2019.

Según reporta la cadena informativa CNN en Español, Greenpeace Italia indicó que el cadáver del animal -de unos siete años y al que todavía no le nacían los dientes de leche- llegó a la playa de Cefalú (Sicilia}, un atractivo turístico popular el viernes 17 de mayo.



“Acaba de comenzar una investigación de la muerte del cachalote y aún no sabemos si el animal murió debido a su intoxicación con plástico, pero ciertamente no podemos fingir que no está sucediendo nada”. dijo Giorgia Monti, vocera de la organización.



Además, Monti afirmó que -durante los últimos cinco meses-han sido encontrados cinco cachalotes varados en las costas italianas.



Especialistas practicaron una necropsia al joven animal. Una de ellos fue Carmelo Isgro, quien labora en el museo de historia natural de la Universidad de Messina y fue parte del procedimiento. Tras el duro descubrimiento, compartió las imágenes en Facebook.



“Lo que vemos, ‘supuestos calamares’ que comió la ballena, no son más que plástico. Encontramos varios kilogramos de plástico”, dijo el experto en diálogo con CNN.



Isgro lamentó lo que sucedió con el pequeño cachalote, pues falleció a los siete años, cuando su rango promedio de vida es de 70 a 80 años.



En abril del 2019, un cachalote de ocho metros de largo -hembra y embarazada- fue encontrada con 22 kilogramos de plástico en su estómago en la playa Porto Cervo (Italia).



“El mar nos envía un grito de alarma desesperado. Es vital nuestra intervención para salvar a las maravillosas criaturas que lo habitan”. culminó Monti en su entrevista con CNN.