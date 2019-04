Botellita de Jerez dice que el feminismo no tiene la culpa del suicidio de su bajista

LEA TAMBIÉN

Los tres exintegrantes de la banda mexicana Botellita de Jerez negaron este jueves 11 de abril del 2019 que el feminismo tenga la "culpa" por el suicidio de su bajista Armando Vega Gil, quien se quitó la vida el 1 de abril tras difundirse una denuncia anónima de acoso por el movimiento #MeToo.

"El feminismo no tiene la culpa de lo que pasó con nuestro compañero. Armando tomó una decisión en un contexto con muchos factores de por medio y uno de ellos fue la denuncia. Pero el feminismo no es el enemigo", aseveró en rueda de prensa el percusionista Rafael González.



Este exintegrante de Botellita de Jerez, que anunció su disolución tras la muerte de Armando Vega Gil, negó que guarden rencor al movimiento feminista porque "hacer el juego al odio, a la división y a la polarización no es el camino".



Por su parte, el batería Francisco Barrios El Mastuerzo opinó que "las denuncias anónimas (de acoso) pueden existir", pero pidió no conformarse con "un linchamiento social y mediático" como ha ocurrido hasta ahora contra los personajes señalados por el #MeToo.



"Tenemos que transformar nuestros comportamientos, como hombres y mujeres, contra el machismo. El machismo no solo afecta a las mujeres sino también a los hombres y debemos erradicarlo", aseguró desde la sede de la Sociedad de Autores y Compositores de México.



Además, defendió que "el término feminazi debe ser extinguido del lenguaje" y se posicionó firmemente en contra del odio, al que definió como "la patria de los poderosos".



En la misma línea, González defendió que "hay que plantear nuevas masculinidades que deben estar en nuestras obras", a lo que el batería recordó que Botellita de Jerez tiene canciones de denuncia contra "los piropos guarros".



El Mastuerzo y Armando Vega pactaron hace años que si alguna vez uno de los dos fallecía, Botellita de Jerez dejaría de existir.



Por eso, los integrantes de esta banda nacida en 1983 han decidido centrarse en sus proyectos personales y coinciden en que no usarán más el nombre de Botellita de Jerez cuando actúen juntos.



"Está abierta la posibilidad de seguir haciendo algo", dijo en ese sentido el guitarrista Santiago Ojeda, aunque señaló que sería mediante otra entidad diferenciada de Botellita de Jerez y rechazó que busquen a alguien para "suplir" a Armando Vega.



Asimismo, confirmó que preparan "un doble homenaje" para recordar a Vega Gil y conmemorar el final de la banda, aunque todavía tienen que organizar cuándo y dónde celebrarlo.



Por su parte, el Mastuerzo apuntó que lo que surja a partir de ahora será "una nueva propuesta musical" e incluso bromeó que podrían llamarse los "Exbotellita".



Ojeda recordó a Armando como "un personaje muy complejo" que tenía "una actitud de tristón, melancólico y oscuro" y que le atraía lo "sórdido" de la vida.



"Entre compas decíamos que (Armando) se tiraba para que lo pudiéramos levantar. Esta vez ya no lo pudimos levantar", lamentó el el Mastuerzo, quien reveló que el día del suicidio se enviaron mensajes con Armando, pero nadie se percató del desenlace.



Horas antes de ser encontrado sin vida, el músico publicó un texto en Twitter en que explicaba que una mujer lo había acusado anónimamente de haberla violado cuando ella tenía tan solo 13 años, mediante la cuenta #MeTooMusicosMexicanos.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn — Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) April 1, 2019



Tras el anuncio de la muerte del músico y escritor, la cuenta fue cerrada.

"Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra. (...) Las mujeres, aplastadas por el miedo y la amenaza, son las principales víctimas de nuestro mundo", escribió el músico en su carta de despedida.



Consideró que esta acusación de abuso, la cual negó que hubiese ocurrido, pondría en tela de juicio todos sus trabajos, "pues todos ellos se construyen sobre" su credibilidad pública.



A sus 64 años habría tomado la decisión de terminar con su vida de manera "consciente, voluntaria, libre y personal", para así "dejar limpio el camino que transite" su hijo en el futuro, explicó en la carta.