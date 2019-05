Bomba Estéreo: seamos un 'consumidor responsable' y eso incluye el plástico

LEA TAMBIÉN

Hay que ser "un consumidor responsable" y eso incluye el uso de plástico, dijo este 30 de mayo del 2019 Simón Mejía, bajista de Bomba Estéreo, la banda colombiana que participará en un concierto de la ONU en la isla caribeña de Antigua para concientizar sobre la contaminación de áreas marinas con ese material.

Mejía, también fundador del grupo que es mundialmente conocido, entre otras, por su colaboración en 2015 con Will Smith en el remix de su éxito "Fiesta", aseguró que su participación en este proyecto viene porque "cualquier tema ambiental es global, porque nos afecta a todos".



Algo que viene siendo una preocupación de la agrupación colombiana, que bajo el liderazgo de Mejía impulsa desde hace dos años la campaña #SiembraConciencia para, con el apoyo de diferentes organizaciones, "generar conciencia medioambiental a través del poder de la música", especialmente en la Amazonía colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta, también en el país suramericano.



"Llevamos dos años con una campaña de cuidado del medioambiente, así que nos hemos convertido un poco en voceros de esta temática. Las organizaciones nos contactan para campañas, pero este es el primer concierto internacional de estas características al que nos invitan", añadió Mejía.



Un concierto, "Play it out", que es impulsado por la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, dentro de una campaña para luchar contra la contaminación con plástico de los océanos, algo que, según ese organismo, lleva anualmente a los mares unas 15 millones de toneladas de residuos de difícil degradación.



En "Play it out", que se hará en Saint John, la capital del archipiélago de Antigua y Barbuda, y al que se espera que asistan unas 20.000 personas de forma gratuita, además estarán presentes artistas como la ganadora del Grammy y también actriz estadounidense Ashanti, el DJ alemán Robin Schulz y el trinitense Machel Montano, conocido como el "rey del soca".



"A la gente hay que guiarla un poquito, pero hay que cambiar ese discurso fatalista. La gente no sabe qué hacer", aseguró el músico, quien afirmó que este tipo de iniciativas son importantes para poner un ejemplo, mostrar que no se necesitan envases plásticos para las bebidas o que cambiar pequeños hábitos puede producir un gran impacto.



"Con pequeñas cosas como esas estás generando un cambio. Ponle que asistan 10 000 personas (al concierto), y que se vayan a sus casas después de aprender que hay otro tipo de recipientes", agregó.



Por eso, desde sus proyectos medioambientales Bomba Estéreo se viene enfocando "últimamente en volverse un consumidor responsable. Lo que compras en el supermercado, el consumo de agua y energía, todo repercute" en la naturaleza, insistió Mejía.



Además de esto, el grupo, nominado a 2 premios Grammy y a 7 Latin Grammy, acaba de grabar un tema con sonidos de ballenas de fondo: "Es un proyecto con Parley for the Oceans, una organización con la que cuando hicimos Siembra comenzamos a hablar. Esperamos que para el segundo semestre esté disponible en sus plataformas" para que la gente piense en la conservación de los ecosistemas.



Sobre el concierto de este sábado en Antigua, Mejía adelantó que, al igual que los otros artistas, solo tendrán 30 minutos para interpretar unas 5 o 6 canciones, "las que más muevan al público porque estaremos en el Caribe.



Vamos a intentar invitar a un artista local para que nos acompañe en el escenario, ellos tienen mucho folclor interesante, calipso, soca".

Pero en últimas, van a intentar colaborar con el mensaje musical de conservación de los océanos, al que en los intermedios se unirán mensajes de altos dignatarios, celebridades y científicos que llamarán a reducir el consumo de plásticos, intentarán mostrar los riesgos de su uso y hablarán del manejo que debe darse a los desechos en las zonas cerca de los océanos.



Como dice Bomba Estéreo en una de las canciones de "Ayo" (2017), su más reciente álbum: "Siembra el sol por la mañana, el camino que te llama, que te grita desde adentro, y que muestra a dónde ir".