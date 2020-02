'Birds of Prey' fracasa en sus expectativas de alcance de audiencia en salas de cines 

LEA TAMBIÉN

A pesar de que la crítica ha aplaudido la nueva entrega del universo de DC Cómics, 'Birds of Prey' no consiguió igualar las expectativas puestas en ella y recaudó USD 33 millones en su primer fin de semana en los cines, lejos de los USD 50 millones que se marcó como objetivo.

Con un presupuesto de USD 84,5 millones, la cinta protagonizada por Margot Robbie llegó a las salas el mismo fin de semana que Joaquín Phoenix lograba el Oscar por su interpretación del 'Joker', la anterior entrega de la franquicia basada en los villanos de Gotham, la ciudad de Batman.



En el ámbito internacional, puesto que se estrenó simultáneamente en EE.UU y el resto del mundo, la cinta consiguió USD 46 millones, que sumados a los USD 33 millones de Norteamérica aseguraron a los estudios Warner Bros la rentabilidad del proyecto.



'Birds of Prey' surgió como una película derivada de 'Suicide Squad'(2016), que recaudó USD 134 millones en su primer fin de semana, con peores críticas que el filme de este año.



De título completo 'Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn', la historia sigue los pasos de Harley Quinn (Robbie), ya alejada del Joker y ahora al frente de un grupo de mujeres de lo más temible, con un elenco en el que figuran las actrices Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez.

La película 'Birds of Prey' se centra en la vida de Harley Quinn después de su separación con Joker. Foto: iMDb

Por detrás de este estreno se situó 'Bad Boys for Life', que llevaba tres semanas consecutivas de marcha triunfal en los cines.



La cinta acumula ya unos USD 170 millones en EE.UU y otros USD 170 millones en el mercado internacional que suman un total de USD 333 millones para este filme protagonizado por Will Smith y Martin Lawrence, en el también aparecen los latinos Kate del Castillo, Paola Núñez y Nicky Jam.



En tercer lugar quedó '1917', que se mantuvo en su sexta semana en taquilla entre las tres películas más vistas en cines, justo el fin de semana en el que ganó tres premios Oscar, aunque perdió el de mejor película.

En esta cinta, el director Sam Mendes se adentra en la I Guerra Mundial, con un reparto en el que figuran George MacKay y Dean-Charles Chapman, para narrar cómo dos soldados británicos atraviesan territorio enemigo en una película cuya acción se desarrolla prácticamente en tiempo real y que está filmada en un aparente y espectacular plano secuencia.