Bill Cosby pierde apelación tras condena por agresión sexual

El comediante estadounidense Bill Cosby, quien cumple una condena de tres años y medio de cárcel, perdió el martes 10 de diciembre del 2019 su apelación contra su condena por drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 15 años.

Cosby había apelado ante la Corte Superior de Pensilvania, que emitió un fallo de 94 páginas confirmando su condena. Ahora podría llevar su caso a la Corte Suprema del estado.



“Estamos muy satisfechos con la decisión de hoy de la Corte Superior que ratifica el veredicto de culpabilidad del jurado...así como la sentencia”, dijo el fiscal de distrito Kevin Steele en un comunicado. “Con esta decisión se ha ratificado que nadie está por encima de la ley”.



El hombre de 82 años, que rompió las barreras raciales con su papel de padre y médico en la exitosa serie de televisión 'The Cosby Show' (1984-1992), fue declarado culpable en 2018 de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su mansión en Filadelfia.



Fue el primer juicio de celebridades y el primer veredicto de culpabilidad por agresión sexual desde el inicio del movimiento #MeToo.



Un juez de Pensilvania sentenció al actor a tres años y medio de prisión por tres cargos de asalto indecente agravado.



Un proceso anterior en junio de 2017 terminó en juicio nulo después de que el jurado no pudiera llegar a un veredicto unánime.



A pesar de que más de 60 mujeres acusaron a Cosby de agresión sexual, este fue juzgado solo por la denuncia de Constand, ya que el plazo de prescripción había expirado en los otros casos.



Cosby insiste en que fue condenado injustamente, y sus abogados argumentaron en la apelación que a cinco mujeres no se les debería haber permitido testificar en el nuevo juicio.



Pero la corte de apelaciones dictaminó que las pruebas entregadas por esas mujeres “tendieron a debilitar cualquier afirmación de que el apelante desconocía o malinterpretó la falta de consentimiento de la víctima al contacto sexual”, dijo el fallo.

Una docena de mujeres que dicen haber sido víctimas de Cosby han presentado demandas civiles contra el actor en busca de indemnización por daños y perjuicios.