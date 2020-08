Bares, discotecas y gimnasios están a la espera de resoluciones para su apertura

LEA TAMBIÉN

Los centros de entretenimiento nocturno y también los gimnasios aún no tienen fecha definida para su reapertura, pese a que cines, museos, restaurantes ya están operando luego de las resoluciones emitidas por el COE Nacional.

Para los gimnasios hay más esperanzas, pues se están esperando los resultados del plan piloto que arrancó en los cantones con semáforo verde, como Daule, para continuar aperturando en otras ciudades del país. Así lo indicó Enrique La Motta, representante de un grupo de gimnasios privados de Quito.



Señaló que durante cuatro meses el sector, junto con la Federación Ecuatoriana de Físico Culturismo y Levantamiento de Potencia, han venido trabajando en los protocolos de bioseguridad, los mismos que se aplican en el plan piloto. Se espera que a inicios de septiembre haya “luz verde” por parte del COE Nacional para la reapertura de estos sitios. Todo dependerá de los resultados que arroje el análisis del plan piloto, señala La Motta.



Este sector cuenta una plataforma web en la que se detalla el protocolo a seguir para operar. Entre los requerimientos está la implementación de áreas de aseo con gel antiséptico, uso constante de mascarilla, desinfección de maquinaria, mantener la distancia de dos metros entre personas. Además, implementar un sistema de reserva por horario de entrenamiento, a través de cualquier medio tecnológico. La idea de esto es tener un registro exacto de las personas dentro de las instalaciones para garantizar el aforo máximo de acuerdo con la regulación vigente (semáforo amarillo 30%, semáforo verde 50%).





Propietarios de los centros de entretenimiento, a la espera de un plan

Para bares, discotecas y centros de tolerancia aún no hay definidos ni resoluciones ni planes piloto para operar en un futuro inmediato. Según Jorge Malouf, representante de un centro de entretenimiento de Quito, no ha existido un acercamiento de autoridades para aprobar protocolos de bioseguridad para la reapertura de estos sitios, al menos en su caso en la capital. En otras ciudades tampoco hay algo concreto, asegura.



Daniel León, propietario de cinco locales de entretenimiento en la capital, también concuerda en que las autoridades locales no tienen un plan de reactivación del sector. Indicó que se han presentado protocolos a entidades como Quito Turismo para plantear una reapertura, pero aún no se define.



Menciona que uno de los problemas es que el sector, que abarca diferentes negocios, no tiene una asociación que los represente y por eso no ha podido impulsar una propuesta integral.