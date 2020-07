Las bandas sonoras tienen mayor protagonismo en los videojuegos

LEA TAMBIÉN

La música se ha convertido en uno de los elementos esenciales de los videojuegos. Cada año, las compañías que los crean invierten más dinero no solo en temas que ambientan una historia, sino en bandas sonoras, que al igual que sucede en el cine y la televisión, acompañan a los personajes en su aventuras.

Uno de los estudios que se puede jactar de haber producido las mejores bandas sonoras del último lustro es Naughty Dog. Su último éxito es la banda sonora de The last of us parte 2, un juego de acción y aventura protagonizado por Joel y Ellie, dos sobrevivientes de un virus que amenaza a la humanidad.

Video: YouTube, canal: Original Soundtrack





La banda sonora de este juego fue dirigida por el argentino Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Oscar por ‘El secreto de la montaña’ y ‘Babel’. En los temas del juego, más de 30, se conectan los sonidos de la guitarra clásica, el banjo y el ronroco, un instrumento tradicional de Bolivia.



Fortine, el juego de Epic Games, que la semana pasada cumplió tres años de acumular éxitos, tuvo como compositores de su banda sonora a Marco Beltrami y Pinar Toprak. El primero ha trabajado en películas como ‘Logan’ y el segundo en películas como ‘La liga de la justicia’.

Video: YouTube, canal: Travis Scott





En Fornite, a los temas que componen la banda sonora se suman las canciones que se pueden escuchar en los eventos musicales que se organizan dentro del juego. El más popular hasta la fecha ha sido Astronomical, en el que participó Travis Scott, quien interpretó canciones como Highest in the room.

Video: YouTube, canal: Hai Dudu Two





En el caso de Doom Eternal, la banda sonora de este clásico de los videojuegos estuvo a cargo de Mick Gordon responsable de la música de juegos como Wolfentein: The New Order o Doom (2016).



Una de las particularidades de esta banda sonora es que tiene un coro de heave metal en la que participan decenas de músicos estadounidenses.



Parte del juego es un canto ancestral que está en un idioma inventado. Gordon ha señalado que la idea era que los jugadores sientan que están dentro de un disco de heave metal.



El éxito de las bandas sonoras de los videojuegos también ha encontrado eco fuera de ellos. En plataformas como Spotify se puede escuchar la lista completa de tema de juegos como Minecraft, Metal Gear, Castlevania, Call of Dutty, Assassins Creed, Final Fantasy o Marvels Spider-Man.