Aumentan los casos de canibalismo entre osos polares

El ruso Ilya Mordvinstef, experto en osos polares, lanzó una inquietante advertencia. Se ha registrado un aumento sin precedentes de casos de canibalismo entre osos polares. El derretimiento del Ártico y la actividad humana son dos factores que influyen en este comportamiento.

En declaraciones recogidas por el periódico británico The Guardian, Mordvinstef asegura que "los casos de canibalismo entre osos polares son algo que conocíamos desde hace tiempo, pero nos preocupa que estos casos, que antes solían ser bastante raros, ahora son registrados con mucha frecuencia".



Mordvinstef hizo el alarmante anuncio durante una presentación que tuvo lugar en San Petersburgo. Allí aseguró que la falta de comida puede ser un factor determinante en este comportamiento. "En algunas temporadas no hay suficiente alimento, y los machos grandes atacan a las hembras que tienen crías", aseguró.



Otro factor que, según el experto, influye en el aumento de los casos, es la llegada de personas que trabajan en el Ártico y que reportan estos sucesos. "Ahora recibimos información no solo de científicos, sino también del creciente número de trabajadores petroleros y empleados del Ministerio de Defensa", aseguró.



Y es que, según el experto, el Golfo de Obi, localizado en el norte de Rusia, solía ser un territorio en el que los osos polares cazaban sus alimentos, pero actualmente se ha convertido en una ruta altamente transitada por barcos que transportan gas natural licuado (GNL).



El cambio climático también influye en el comportamiento de los osos polares. Así lo aseguró en la misma presentación Vladimir Sokolov, quien lideró varias expediciones con el Arctic and Antarctic Research Institute de San Peterburgo.

Según Sokolov, en este año los osos polares se han visto afectados por un clima anormalmente caliente que obliga a los osos polares a salir de los territorios que tradicionalmente utilizaban para cazar, pues estos se derriten como consecuencia del calentamiento global.