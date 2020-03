Au-D confirma que está en aislamiento voluntario por el Covid-19 tras su regreso de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

El músico ecuatoriano Martín Galarza, más conocido como AU-D, es uno de los artistas latinoamericanos que ha optado por el aislamiento voluntario, a causa de la emergencia sanitaria que ha provocado la expansión, a escala mundial, del Covid-19.

En una entrevista telefónica con este Diario confirmó, este sábado 14 de marzo del 2020, que pasará este tiempo de aislamiento voluntario en compañía de su familia y su pareja.



“Me informé sobre el riesgo de contagio que tienen las personas asintomáticas y decidí ser consecuente, ahora soy partícipe de la campaña quédate en tú casa”.



El músico guayaquileño llegó el jueves al país, desde Estados Unidos. Ese día en su cuenta de Twitter hizo un llamado a que las personas tomen precauciones con relación a esta pandemia.



“Muchos nos preguntamos que esperamos para entrar en cuarentena en Ecuador. Algunos responden que es porque no hay muchos casos. No entienden que el mayor peligro es que el virus mute. Debemos autoaislarnos al menos 20 días en casa para que no nos suceda lo de Italia”.



Otro músico que está en aislamiento voluntario es el colombiano Sebastián Yatra, quien llegó de Madrid a Bogotá y luego se trasladó a Medellín, donde asegura aprovechará para compartir con su familia y preparar su próxima gira.



A esta lista de cantantes, que también están en aislamiento voluntario, se sumó Ozuna. A través de un video que publicó en sus redes sociales informó que está en cuarentena.



En medio de su aislamiento voluntario, artistas como el español Marwan han decidido ofrecer conciertos virtuales. Esta iniciativa tiene como pionero al uruguayo Jorge Drexler, quien ofreció un show por Instagram, después de que se confirmó el aplazamiento de las galas que tenía previstas en Costa Rica.