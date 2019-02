Astrofísico chileno propone corregir cálculo de la Ley del fuego de la vida

LEA TAMBIÉN

Un estudio del astrofísico chileno Andrés Escala propone corregir la formulación matemática descubierta hace casi un siglo por el químico y biólogo suizo Max Kleiber, también conocida como Ley Kleiber o El Fuego de la Vida, para calcular el gasto energético mínimo de las especies para mantenerse vivas.

En un estudio publicado este martes (5 de febrero del 2019) en la revista científica Theoretical Ecology, Escala asegura que la formulación matemática que desarrolló Kleiber para calcular este gasto energético mínimo de los organismos, que se mide en Watts, “no es universal” , como aseguraba su autor.



Kleiber predijo en 1932 el gasto energético basal de algunas especies pero no fue hasta 1961, cuando el científico suizo publicó un libro titulado 'El fuego de la vida', que dio el carácter universal a la “Ley de Kleiber” , en la que incluía a todas las especies de la tierra.



“Ese fue exactamente el problema, ya que los datos posteriores se mostraron sistemáticamente contrarios a la universalidad de dicha ley, que además por sus propiedades matemáticas no puede ser universal” , asegura Escala, doctor en Astrofísica por la Universidad estadounidense de Yale, que ha pasado dos años investigando los cálculos de Kleiber, “ ¡y uno de lucha para que me la publicasen! ” .



La ley de Kleiber asegura que “los animales más pequeños consumen más energía por gramo que un animal grande”. Pero las variables fisiológicas que entran en juego en este cálculo deben tener una propiedad indispensable: “ la homología dimensional, es decir, la ecuación que las describe debe tener las mismas unidades al lado derecho que al izquierdo”, según Escala.



Escala demuestra que la cantidad de latidos cardiacos de un organismo vivo es aproximadamente constante, no solo en mamíferos, sobre los que había hasta ahora evidencia, sino también en peces y aves.



Las excepciones de la Ley Kleiber se deben a su “mala” formulación matemática y no a la complejidad del problema, señala en una conferencia de prensa en Santiago para presentar su estudio.



El resultado de la investigación de Escala permite explicar otras relaciones, como por ejemplo, que la energía total consumida por un ser vivo a lo largo de su vida está relacionada con que “ todos los organismos tengan aproximadamente la misma cantidad de latidos a lo largo de su existencia”.



Para el astrofísico chileno, el siguiente paso está en “ relacionar la universalidad en el número de latidos al origen de la muerte natural debido al daño irreparable de células vitales, debido al consumo de oxígeno y sus productos como los radicales libres”.

Aplicando la misma metodología, el astrofísico está estudiando actualmente las relaciones en problemas de transporte en ciudades, la llamada 'ciencia urbana'.