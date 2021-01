El armario debe ser más funcional

Enero es definitivamente el mes de la organización. El clóset es el espacio del hogar perfecto para empezar, pues es un lugar íntimo al que se acude varias veces al día.

Se recomienda reordenar el armario durante un fin de semana, pues puede demandar varias horas de trabajo. El primer paso, de acuerdo con la organizadora de espacios Carolina Velásquez, es vaciar el mueble por completo y hacer una limpieza profunda.



La organizadora de espacios Estefanía Mora dice que lo anterior es lo ideal, pero que es más recomendable trabajar por secciones, para no abrumarse ni cansarse pronto.



Limpiar es importante para visibilizar si el clóset necesita de reparaciones o adecuaciones para ciertas prendas.



Después, hay que clasificar toda la ropa por categorías: chaquetas, blusas, camisetas, pantalones, vestidos, faldas, etc. “Esto te ayuda a dimensionar la cantidad de cosas que tienes. Si tienes cinco camisetas iguales, te quedas con dos y donas o vendes las otras dos”, aconseja Mora.



Es importante revisar todas las prendas y preguntarse: ¿Me queda? ¿Realmente lo necesito? ¿Me genera una emoción? Si la respuesta a estas tres preguntas es sí, entonces ese artículo deberá quedarse. De lo contrario, hay que botar la ropa que está en mal estado, donar la que está en buenas condiciones y vender aquellas que casi no han sido usadas.

Las canastas y separadores permiten organizar la ropa y mantener el orden. Foto: cortesía Organiza Tu Espacio / Estefanía Mora

Lo siguiente es dividir la ropa que se colgará y la que se doblará, con base en si se arruga. Después hay que organizar las prendas en el clóset de acuerdo a las subcategorías y colores. El objetivo es que todo sea visible para que sea fácil sacar y almacenar cada artículo.



Unificar los armadores ayudará a crear una imagen más armónica, aunque no es necesario comprar productos nuevos, sino clasificar los que ya se tiene. Velásquez, además, recomienda usar canastas en las repisas y separadores en los cajones para mayor orden.



El doblado es importante. El de tipo archivo se aplica en las camisetas, medias, ropa interior, entre otros. Y el de bolsillo se usa para ‘leggins’.



Estas fáciles técnicas ayudan a optimizar espacio y almacenar las prendas como si se tratara de un archivador, con el fin de no desorganizar al sacar un artículo del armario.



“Lo importante es que reorganices el armario de una forma funcional. Si usas uniforme, por ejemplo, debe estar en una posición principal”, finaliza Mora sobre cómo distribuir los objetos en el clóset.



Tome nota



Limpiar. Tras limpiar el clóset, evitar la humedad con el uso de bolsitas deshumidificadoras.



Liberar. Botar, donar o vender lo que ya no se usa, de acuerdo con su estado o usos.



Clasificar. Agrupar la ropa por categorías: blusas, chaquetas, pantalones, vestidos, entre otros.



Implementos. Las canastas y separadores permiten organizar la ropa y mantener el orden.