El Año Nuevo Lunar se festeja con comida llena de simbolismo en Quito

Este 12 de febrero del 2021 empieza el Año Nuevo Lunar, conmemorado en países como China, Taiwán, Corea, Vietnam y Singapur. La comida es uno de los momentos con mayor simbolismo de esta celebración. En Quito, al menos dos restaurantes tienen ofertas para esta fecha.

En Imperium, de comida taiwanesa, se creó un menú de degustación de seis tiempos. Linn Kao, dueña del restaurante, supervisó la creación del menú para que sea una muestra de los sabores y creencias tradicionales.



Adrián Kao, supervisor del restaurante, dice que la experiencia arranca con gyosas, un tipo de empanadas que se asemejan a los lingotes de oro de la antigüedad y que, por lo tanto, simbolizan la fortuna.



Se sigue con un caldo de pollo, para representar al mítico Fénix, al que se le atribuye energía positiva. El tercer plato tiene camarones tempurizados, que buscan atraer la prosperidad. Con este plato se hace un salto de los sabores salados a los agridulces.

En el restaurante Imperium, de comida taiwanesa, prepararon un menú de seis tiempos. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



La degustación continúa con una corvina servida sobre salsa de soya ligeramente picante. El pescado no puede faltar en la cena de noche vieja, pues representa la riqueza. “En chino, pescado y abundancia tienen el mismo sonido”, explica Kao. Además, dice que es importante sobrar un poco al final, como una metáfora de holgura.



El siguiente plato es un cerdo curado y crocante al estilo cantonés, acompañado de fideos y camarones salteados. Este tiempo simboliza la bonanza. La experiencia finaliza con una mousse de frambuesa con forma de corazón para atraer la felicidad.



Cocina Asiática Wan recibe cada año decenas de reservas y pedidos de la comunidad china en Quito. En este restaurante se sirven los platos de preferencia de los clientes, pero eso sí, debe haber abundancia.



Ming Zhang, administradora del local, dice que en su familia se preparan 12 platos, por cada mes del año. Estos deben tener sabores salados, agridulces y picantes. El cerdo agridulce, originario de la cocina cantonesa; el pescado, las gyosas y los vegetales cocinados no pueden faltar.



La cena se prepara en familia y se sirve la víspera del año nuevo. Además, tradicionalmente se come en una mesa redonda, que refleja la unidad familiar.



El Año Nuevo Lunar también es conocido como Fiesta de la Primavera. Jaime Chuang, representante de la Oficina Comercial de Taipei en Ecuador, dice que esta “es la fecha más importante para las comunidades descendientes de la cultura china”.

Este 12 de febrero arranca el año del búfalo dorado, que significa la prosperidad que se obtiene a partir del trabajo duro. El año finalizará el 31 de enero de 2022.