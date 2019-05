Amazon estrenará la serie de Star Trek protagonizada por el capitán Picard

LEA TAMBIÉN

La nueva serie del universo Star Trek protagonizada por Jean-Luc Picard, el mítico personaje interpretado por Patrick Stewart, se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video. Los episodios de la ficción, protagonizada por el propio Stewart, estarán disponibles en la plataforma de streaming tras su emisión en EE.UU.

Después de interpretar durante siete temporadas de 'Stark Trek: La nueva generación', Sir Patrick Stewart volverá a encarnar al legendario comandante de la nave Enterprise en una nueva serie de la saga, aún sin título. Su creador, Alex Kurtzman, destacó la presencia del actor en el proyecto: "Estamos más que emocionados de tenerlo nuevamente al mando".



Brad Beale, vicepresidente mundial de adquisición de contenidos para Amazon Prime Video, expresó su entusiasmo ante el regreso de Stewart, que da "la oportunidad de volver a verlo en acción a los fanáticos de Star Trek". "Es una excelente incorporación a nuestro catálogo de contenido", comentó respecto al acuerdo entre CBS y Amazon para incluir la nueva serie de Star Trek en Prime Video.



Por su parte, Armando Núñez, presidente y director ejecutivo de CBS Global Distribution Group, se mostró honrado de la presencia de Stewart en la nueva serie de la saga: "Star Trek ha tenido un impacto global que abarca generaciones y audiencias de todas las edades". "Es un honor dar la bienvenida a Sir Patrick Stewart", concluyó.



Un regreso muy esperado



La serie basada en el Capitán Picard fue presentada por sorpresa en la convención de Star Trek en Las Vegas. Allí, Stewart apareció junto a Alex Kurtman, showrunner de la ficción, para anunciar que volvería a interpretar al comandante de la Enterprise veinte años después.



Según el actor, la serie sería una "película de diez horas", y la primera temporada contará con un total de diez episodios que seguirán al ex capitán de la Flota Estelar. La vida de Picard se ve radicalmente alterada tras la destrucción de Romulus en la línea temporal principal de la película de 2009, contexto en el que se prevé que estará ambientada la serie.



Aunque se desconocen muchos detalles, las pistas apuntan a que los hechos de esta nueva entrega sucederán 20 años después de los eventos de Némesis, lanzada en 2002, cuando Picard ya no está al mando de la nave Enterprise.



Junto a Stewart, la serie está protagonizada por Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Santiago Cabrera (Salvation), Evan Evagora, y Michelle Hurd (Blindspot).

La serie es una producción de CBS Television Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry y Trevor Roth son productores ejecutivos y Aaron Baiers (Secret Hideout) será co-productor ejecutivo.