Amaia Montero: 'He tenido un 2018 duro, del que no quiero hablar '

La cantante española Amaia Montero declaró a Efe que durante 2018 fue muy criticada, tanto en la "prensa seria" como en redes sociales y señaló, entre risas, que "menos p (sic)" la llamaron "de todo".

"He tenido un 2018 duro, del que no quiero hablar porque estamos en el 2019 y estoy encantada", dijo en Montevideo, donde se subirá al escenario para hacer un recorrido por su carrera, que va desde el primer trabajo de su exgrupo, La Oreja de Van Gogh, 'Dile al sol' (1998), hasta su último disco, 'Nacidos para creer' (2018).



Pese a no querer abrir la caja de Pandora, la artista de 42 años se quejó de que el año pasado sufrió mucho "acoso", pues se le ha acusado de transformarse la cara, de haber engordado y de cantar alcoholizada durante un concierto, entre otras cosas.



"Cuanto más jodido (sic) pongas el titular más clics vas a tener", señaló y resaltó que, en su opinión, la prensa tiene "muy poca honestidad y muy poca corroboración de lo que es verdad".



En este sentido, explicó que algunos medios de comunicación la pusieron en el ojo del huracán basándose en tuits.



Aunque no señaló a qué entradas se refería, en septiembre pasado Montero publicó varios tuits muy polémicos.



Por un lado, tuiteó: "The game is over" (el juego se ha acabado) y "Empezando a despedirme y empezando por el principio", mensaje que dejaba entrever su fin profesional.



Asimismo, en otro tuit, Montero señaló que la también cantante española Malú la había llamado "gorda" en una entrevista.



A raíz de estos incidentes, la vocalista, que consiguió vender cerca de un millón de copias del álbum debut de su antigua formación, dijo que, pese a ser asidua a leer, la prensa ahora "duda" de si los periodistas dicen o no la verdad.



No obstante, la cantante pop sí subrayó la 'honestidad' de sus admiradores uruguayos y latinoamericanos en general.



"Si algo tienen mis fans es la fidelidad y la honestidad y el estar en las buenas y en las malas como dice la canción Nacidos para creer: Los míos nunca bajan los brazos, los míos saltan cuando yo salto, los míos van a estar a mi lado igual si me dan un tres que si escondo un as; y los uruguayos son de esos", resaltó la artista que se lanzó en solitario en 2008.



Para celebrar este amor, Montero quiere crear una fiesta en su concierto del 17 de mayo en el montevideano Teatro El Galpón para que "todo el mundo lo pase bien".



"Lo que me gusta de los conciertos es que la gente se olvide de todo, porque bastantes problemas o cosas que surgen tenemos diariamente, para que, por lo menos, tengamos un momento en el que llegue una hora y media en la que nos dediquemos a cantar, a festejar, a olvidarnos y a sentir la música", resaltó.



Durante esta actuación Montero repasará tanto los éxitos de sus cuatro discos en solitario como los temas que cantaba cuando aún era miembro de La Oreja de Van Gogh.



Preguntada por cómo se sentía al reinterpretar las canciones que cantaba con su grupo, Montero destacó que bien porque ella ya cerró ese periodo.

"Quizás alguna etapa que no haya cerrado o que todavía me sigue costando fue cuando salió Nacidos para creer en España. Todo lo que pasó, toda esa avalancha, todo ese acoso, esa es la que quizás no se ha terminado de cerrar", añadió.