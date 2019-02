Actriz de ‘Yo soy Betty la fea’ graba el acoso que sufrió en Bogotá y lo denuncia en redes sociales

LEA TAMBIÉN

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, conocida por interpretar a 'Jenny' en la telenovela ‘Yo soy Betty la fea’, sufrió la agresión y acoso verbal que sufrió el pasado sábado 2 de febrero del 2019. La artista grabó a un hombre cuando la insultaba en la calle y publicó la imagen del agresor en redes sociales.

Hasta la tarde de este lunes 4 de febrero, la publicación de Bolaños fue compartida más de 19 000 ocasiones y fue reproducida 1 millón de veces en Twitter. Junto al video, la actriz escribió: “Miren a este caballero tan galante. Todo por intolerancia. Patán, acosador…”.

En las imágenes, se puede observar a un conductor en su vehículo, que acompañado por otra mujer, insulta a la actriz y ella se acerca para grabarlo con su celular. En el momento en el que la artista se coloca frente a la ventana del auto, el hombre le grita insultos con contenido sexual y xenófobo.



En una entrevista con el noticiero colombiano Despierta Bogotá, Bolaños contó que el hecho sucedió cuando una amiga de la actriz intentaba salir de un parqueadero. Para hacerlo, debían antes esperar que dos vehículos avancen y eso detuvo el tráfico. El trancón hizo que otros conductores que estaban en el sitio perdieran la paciencia.



La artista dijo que se bajó del vehículo con dos amigas y encaró al hombre, que minutos antes le había hecho gestos obscenos con las manos. Mientras ella estaba sobre la vereda, grabó al agresor, quien dentro del automóvil le insultó.



“Mi intención era confrontarlo y grabar toda la conversación de parte y parte (…) Pero el señor se despachó con una vaina sexual que no tenía nada que ver y ahí fue donde yo no supe nada más, no supe qué decir”, narró la actriz sobre el incidente.



Bolaños, además, aseguró que publicó el video en Twitter como una forma de denunciar la agresión que había sufrido. La modelo aseguró que no busca tomar medidas legales, pero que sus abogados se preparan para hacerlo si fuera necesario. “El miedo lo tienen que sentir los acosadores, no nosotras”, concluyó la actriz.