El actor de Marty McFly padece una enfermedad que le hace moverse involuntariamente

Michael J. Fox, intérprete de Marty McFly, en la película 'Volver al futuro' (Back to the Future) se reencontró con Christopher Lloyd, doctor Emmet Brown. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Michael J. Fox, interprete de Marty McFly, y Christopher Lloyd, doctor Emmet Brown, marcaron a toda una generación con 'Volver al futuro' (Back to the Future). Recientemente, ambos actores se volvieron a encontrar en la Comic-Con de Nueva York en la edición de este 2022.

Durante el evento, ambos actores recordaron anécdotas del rodaje de la película, y dieron lugar a risas y a las reflexiones más emocionantes, como cuando Michael Fox habló del Parkinson, con el que lidia desde que fue diagnosticado en 1990, cuando tenía tan solo 30 años.



Lejos de lamentarse, el actor de 61 años describió a esta enfermedad “como un regalo”, y profundizó: “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Le digo a la gente que es un regalo y me dicen: ‘Estás loco’. Yo respondo: ‘Sí, pero es el regalo que sigue tomando’. No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.



El parkinson, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta la movilidad. A nivel mundial, más de 10 millones de personas padecen esta condición.





Esta afección es causada por un desorden crónico y degenerativo de la zona del cerebro que controla el sistema motor. Los síntomas pueden comenzar gradualmente, con un temblor apenas perceptible en una sola mano o en alguna extremidad, pero avanzar gradualmente y afectar las actividades diarias y comunes como comer, bañarse, vestirse, escribir, entre otros.



Además de los temblores, la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento.



Estos son los síntomas del Parkison

Actualmente, se calcula que para 2040 el Parkinson será la enfermedad grave más común. También se prevé que superará 12 millones de personas afectadas.



En Colombia, más de 220 000 personas viven con esta afectación. Entre 2016 y 2020, cerca de 148.224 pacientes asistieron a centros médicos, de los cuales el 44 por ciento fueron mujeres y 56 por ciento fueron hombres.



Los síntomas de este mal comienzan lentamente, y por lo general en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Entre ellos se encuentran:



- Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara

- Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco

- Lentitud de los movimientos

- Problemas de equilibrio y coordinación



A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.

Hay terapias y medicamentos para mejorar

No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los médicos usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo.



La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres.



En cuanto al tratamiento cabe aclarar que aún no existe una cura para esta enfermedad; no obstante existen medicamentos y terapias que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas.

