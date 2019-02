Actor de 'Sin senos no hay paraíso' fue denunciado por violencia de género

LEA TAMBIÉN

En medio de un programa emitido por la cadena colombiana Caracol Televisión, la modelo Diana Cortés denunció que fue víctima de violencia de género. El agresor, según su relato, es el reconocido actor Juan Diego Sánchez de 'Sin senos no hay paraíso', con quien tuvo una relación durante un año y medio.

"Me mordió la cara", señaló la modelo en el programa 'La Red' que difundió el video de la entrevista en su canal de YouTube el pasado 16 de febrero del 2019. Todo comenzó, según cuenta Cortés, cuando ella descubrió que Sánchez le fue infiel. Como consecuencia, la pareja se separó por un tiempo, pero decidieron regresar.



La modelo contó que un día, mientras se bañaba escuchando música, el actor ingresó al baño de forma violenta y la insultó, pues la estaba llamando y ella no le respondía. Entonces la agredió físicamente mientras le preguntaba dónde había estado. Después, Sánchez le ofreció disculpas por su comportamiento que, según dijo, fue causado porque una persona le envenenó una bebida alcohólica.



"Creo que físicamente quedé bastante maltratada, sicológicamente fue tenaz", relata la modelo. Este episodio de violencia hizo que ella le llegue a pedir al actor que no la vuelva a buscar, "porque me lastimaba".



Luego de este incidente, Cortés intentó poner la denuncia en la Fiscalía contra Sánchez, pero no pudo hacerlo. "Decidí perdonarlo porque realmente lo amaba mucho, pero siento que en ese momento fallé como mujer" expresó entre lágrimas en el programa.



Además, recordó que "alguien" le aconsejó no denunciarlo, bajo el argumento de que si lo hacía se iba a "lastimar demasiado en el proceso". Cuando llegó a la Fiscalía, no fue capaz de entrar.



Sin embargo, las agresiones se hicieron cada vez más frecuentes, según su relato.



Otro caso de violencia tuvo lugar cuando la pareja salía de una discoteca. Cortés contó que Sánchez se apartó de ella para contestar una llamada telefónica. Entonces, otro hombre se acercó a la modelo y le pidió su número telefónico.



Al ver lo que sucedía, el actor regresó hacia donde estaba Cortés y preguntó qué pasaba. "Yo le digo, no pasa absolutamente nada, vámonos. Por evitar problemas", dijo.



Pero el actor reaccionó mal ante la situación."Empezó a gritarme y a decirme que por qué no le digo la verdad". Entonces, cuenta Cortés, la insultó y ella le exigió que la respete.



"En la mitad de la cuadra, saliendo de la discoteca, él me coge de los brazos... Me alcanzó a pegar en la pierna, creo que con la rodilla, entonces ahí fue cuando alguien en la calle empezó a gritar 'suéltala, suéltala', recordó. Luego de esto, Sánchez mordió el rostro de Cortés.



Unos días después de esta agresión, cuenta Cortés, el actor apareció nuevamente "como si nada hubiera pasado". "Yo le dije, eso solamente lo hace una persona que no está bien de la cabeza", dijo.



Luego de este incidente, la modelo se animó a denunciar al actor. Se asesoró, fue a la Fiscalía, le practicaron exámenes a sus lesiones y actualmente se encuentra en fase de investigación el caso.



El actor dijo al programa- vía telefónica- que todo se trataba de una exageración de Cortés, y que nunca ha agredido a una mujer.

Video: YouTube, cuenta: Caracol Televisión