‘Papelitos’ a la 15k

Leí ‘papelito’ en Últimas Noticias (UN) que llega con EL COMERCIO, y me encantó. Marcador a mano, subrayo los localismos: en nuestra habla coloquial, los lectores nos vemos como en un espejo. En UN se escribe como se habla en Quito, en tono tan conversacional, que hasta en el Editorial encontramos ecuatorianismos. Su encanto permite una comunicación fluida, familiar… Ya mismo la carrera, dice uno de ellos; y usan hasta el ‘todos quienes’, que cunde entre hablantes ‘cultos’, escribientes y burócratas. Ahorita sé que ‘el alma de la carrera 15K’ son los atletas amateur: entre ellos quisiera encontrarme, con mis 28 ks. semanales que no dan de sí ni para llamarme ‘atleta’, pero me mantienen viva.

Vi en EL COMERCIO la foto de Guido Bustillos. Lo reconocí como el entrenador de los 83 novatos –menos algún faltón- que cinco días por semana caminan, corren, se ejercitan, en el querido reservorio de Cumbayá y me emocioné, no crean. Guido me ayudó con consejos y ejercicios, a recuperarme de una lumbalgia y, llegue yo a la hora que llegue, guarda mis llaves entre llaveros y chompas de sus corredores y saluda y sonríe a los caminantes, aunque sean ajenos. A veces, le pido hasta un vasito de agua, no sea malito… Me encanta saber que doña Dayana Hernández está full emocionada ante el desafío que acepta a sus 56 maduros años. Los pupilos que han corrido hasta maratones, esta última semana ‘precisan solo una descarga´, dice Guido. ¿De qué?, francamente, no sé, pero descarga al fin, algo como la fuerza que me ayuda a levantarme cada día hacia las cinco y media, y a empezar a volar…

¡La emocionante foto de don Galo Ortega con Panchita, la perra de Javier, uno de los tres periodistas que nos faltan! Él vuela en la ‘Metritos 10k’, y correrá el domingo. Entre muchísimos otros, arrancarán don Juan Duchi, que ‘nunca supo en qué lugar llegaba’, ¡pero llegaba!, y los del Club Juan Araujo, que son un montón y se entrenan en La Carolina, el Metropolitano y el Estadio Olímpico; y doña Mónica Sánchez, que desde sus 26 -hoy 62 años- participa. Todos gozan del acompañamiento de la gente. El apuesto don Ernesto Guasapaz vuelve, al cabo de quince años: fue campeón de novatos y ganador en el 82. Y un gallardo exsubteniente de las FF AA, don Jaime del Castillo que, con su pierna artificial ‘acumula siete maratones, ascensos al Cayambe, dos Triatlones y competencias de paracaidismo’. ‘Dios me cambió el destino’, dice, cuando terminada la guerra del Cenepa, una mina antipersonal que desactivaba, explotó y le destrozó la pierna derecha. ¡Nobles historias! Y perdonen los que no están aquí, porque no caben quince mil en este espacio.

UN aconseja a los 15K, como don Quijote a Sancho: ‘Córtense las uñas –las de los pies, entiendo- en tamaño moderado’… Y yo no escribo córtensen, ni cortesén, porque no está en UN, y aunque estuviera… ¡Éxito a esta gente buena como el pan, buena y honesta!