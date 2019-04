Entre Alberto, Julian y los cueros

Recuerdo de niño cuando llegaba del colegio, generalmente en días de luz, siempre había una paila de ocas tomando el sol, alimento muy nutritivo que ya no se encuentra en la mesa quiteña. Me acordé de las ocas porque esta semana tampoco las hubo, y más bien se sacó al sol los cueros entre el presidente Moreno y el resentido del ático. El uno acostado comiendo langosta, enfrentando los ataques de INA y algunos otros, y el otro atacado desde Carondelet recordando al país el chisme de la ex primera dama, esta vez con un paracaídas mal asignado y ratificando al país la tragedia del Hospital de la Policía como un hecho de lesa humanidad. Sin duda tema de alta responsabilidad por el desenlace. Obra teatral de Correa al estilo shakespeariano para que luzca como golpe de estado.

El dramaturgo me traslada al Reino Unido, buena noticia esa de que ya parece que el huésped de Knightsbridge sale de territorio ecuatoriano. El puente de los caballeros, que ironía, para alguien que ha irrespetado al país de modo permanente. La conclusión que me viene a la mente es que debe estar pagando alquiler, y alto ha de ser, huésped inamovible que ha hecho lo que ha querido a vista y paciencia de los cancilleres. Embajador Valencia, haga desalojo por el bien de la patria.



Quedará en manos de los Ingleses seguramente, hay que ver cómo finaliza esta otra serie, Julian The King of the Flow.



De los británicos paso a Cortez, por esto de las Malvinas y tanta vaina. Se apaga la poesía con sonido, la que cada uno de nosotros ha disfrutado, artista de las cosas simples, como publicó este mismo medio en un titular. Desde la década de los 60 ha puesto la conversación en la canción y el teatro en la presentación. Con más de 40 discos cautivo América y a los hispano hablantes. Pidió miguitas de ternura para los niños de escasos recursos y los abuelos, extraña la partida de un amigo y le gustan las muchachas en abril, lindo mes este. No tuvo ni edad ni porvenir ni destino, pero a la finalidad se etiqueta con la felicidad.



Semana activa para los diarios. ¿Qué será de Venezuela? Seguramente sin luz, tal vez no pudieron ver la noticia de la muerte de Pastor López. Cada vez que vemos noticias tenemos un popurrí de temas y hechos, uno no se aburre con tantas cosas importantes, tristes, algunas que dan risa por lo ridículas que son, pero al final nos entristecen, emocionan, enfurecen y algo más.



Descansa en paz, Alberto. Julian, espero decirte hasta siempre y a los amigos de la revolución les pido que sigan entreteniendo al país para olvidar tanto problema social, económico y político y sobre todo para recordarnos que en 2021 habrá que elegir bien.



Solo puedo decir: qué suerte he tenido de nacer, como dice el poeta. Ojalá alguien de la familia prepare unas buenas ocas, a los tiempos, ¿todavía habrá?