Evo, el colonizador “indígena”

El gobierno de Bolivia presentó orgulloso la traducción del himno nacional a 8 lenguas indígenas. El himno de los criollos (q´haras) en lengua indígena es puro folclorismo que coloniza aún más. Qué diferente hubiera sido saber que ahora los indígenas cantan su propio himno. Y más descolonizador todavía que ahora todos los bolivianos cantan un himno milenario. Solo un ejemplo para ilustrar qué es el Estado Plurinacional: condumio criollo y forma indígena.

Evo canta que su triunfo es haber logrado la “inclusión” de los indígenas al estado-sociedad boliviana. Esto es, el “gobierno indígena” les incorporó al mundo criollo-colonial en calidad de mestizos, es decir, desculturizados y descomunalizados. Tal como indicó el censo del 2012 en donde los mestizos aumentaron en relación al 2001, que hasta esa época se reconocía ante todo indígena.

“A mí también me ha sorprendido el dato. No sé si estamos en una etapa de desclasamiento o en una etapa de mayor mentalidad colonizadora”, decía Evo (2012). Él, ni su partido hasta ahora son conscientes que en el “gobierno indígena” se ha producido la “etapa de mayor mentalidad colonizadora”. No se produjo la inclusión de la sociedad criolla dentro del mundo indígena, sino al revés, por ende, se han ido mestizando cada vez más. Hoy, con 10 años de más colonización “indígena” el número de desindigenizados es mucho mayor. Otra cosa sería que los mestizos se hubieran indigenizado o andinizado en todo este tiempo.

La ciudad de El Alto hoy tiene 1´300.000 personas, superando a La Paz en apenas 15 años. Es decir, el urbanismo exacerbado y una descomunalización brutal. En el “gobierno indígena” se han presentado 36 solicitudes de autonomías, en 18 años apenas han aprobado 4. No les interesa. Les quieren controlados por el Estado, es decir, por el partido, más claro, por Evo-Linera. La visión estatista, centralista, mesiánica, les ha conducido a realizar el mayor y más grande proceso de colonización en 500 años.