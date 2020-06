La escala del infierno

Lo que vivieron cinco provincias de la Costa entre mediados de marzo y fines de mayo fue un infierno. Este artículo es un intento por cuantificar la gravedad de ese infierno.

En las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, el golpe de la pandemia fue enorme, algo evidente si se observa el disparo en el número de defunciones que en esas provincias en esos dos meses y medio.



Con seguridad, ese disparo tuvo muchas causas entre las que pueden estar la falta de infraestructura, la escasez de personal capacitado, la comorbilidad (la presencia de otras enfermedades), la falta de experiencia, la escasez de insumos adecuados (incluso por corrupción) y quién sabe qué otras. Al final es hubo mucho más defunciones de lo usual.



En las cinco provincias nombradas suele haber 101 muertes al día. Al menos ese fue el promedio entre el 1 de enero y el 19 de marzo de este año. Entre el 20 de marzo y el 1 de junio, el número de muertes superó ese promedio y la diferencia se puede definir como “muertes en exceso”, una métrica cada vez más usada en el mundo para analizar la gravedad de la pandemia.



El 4 de abril, el más infernal de todos los días, las cinco provincias nombradas reportaron 895 muertes, es decir, 794 más de lo usual. Y si se suman las “muertes en exceso” entre el 20 de marzo y el 1 de junio se llega a la espeluznante cifra de 17 408 personas. La buena noticia es que desde el 2 de junio, las muertes se han ubicado, nuevamente, muy cerca del promedio.



La mala noticia es que, en esos 74 días, en esas cinco provincias hubo 17 408 muertes por encima de lo usual (todo esto según los datos que, en un extraordinario ejercicio de transparencia, está publicando el Registro Civil).



17 408 es una cifra enorme, la pregunta es ¿cuán enorme? Pues es una cifra que podría estar entre las más altas del mundo.



En un reciente artículo del Financial Times, se utiliza el índice de “muertes en exceso por cada millón de habitantes” y se presenta datos para 19 países (entre los que no está el Ecuador). El más golpeado sería España con algo más de 900 muertes en exceso por cada millón de habitantes. Le siguen el Reino Unido e Italia.



En el caso de las cinco provincias nombradas que, según el INEC tienen casi ocho millones de habitantes, la tasa de muertes en exceso por cada millón de habitantes se ubicaría en la escalofriante cifra de 2 160, o sea, bastante más de doble que en España.



Si se calcula la tasa para todo el Ecuador, sería 1050, algo que, incluso a nivel país, supera a todas las reportadas por el Financial Times. Sin duda, la pregunta de qué pasó en esas provincias y por qué hubo tantas muertes es un tema que buscará una respuesta por mucho tiempo. Ojalá la encontremos y ojalá eso nos dé algo de paz.