Zverev destroza a Nadal y complica el futuro del español en el Masters

¡HISTÓRICO! Por 1ª vez en las Finales ATP, Federer y Nadal perdieron ambos en el debut en el mismo año:

🎾 Federer:

2007 vs. González

2008 vs. Simon

2013 vs. Djokovic

2018 vs. Nishikori

2019 vs. Thiem

🎾 Nadal:

2006 vs. Blake

2009 vs. Soderling

2017 vs. Goffin

2019 vs. Zverev pic.twitter.com/RNmtgFwvZN