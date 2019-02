El Zenit del ecuatoriano Noboa  mantiene intacta su hambre de títulos

LEA TAMBIÉN

El Zenit San Petersburgo, rival del Villarreal en los octavos de final de la Liga Europa, ha dejado atrás los tiempos en los que tiraba la casa por la ventana todos los veranos para fichar a estrellas como el brasileño Hulk o como el técnico italiano Roberto Mancini, aunque mantiene intacta su hambre de títulos.

Tras tres temporadas sin ganar la liga, una eternidad para el patrocinador del club de la antigua capital zarista, el consorcio gasístico Gazprom, el Zenit considera prioritario el campeonato ruso.



Tras romper el contrato con Mancini, actual seleccionador italiano, el ruso Serguéi Semak, antiguo jugador del Zenit, se sentó en el banquillo y el equipo se fue a la pausa invernal como líder, con un punto de ventaja sobre el Krasnodar.



Con todo, el Zenit siempre ha ambicionado convertirse en una suerte de Chelsea de Europa Oriental, por lo que progresar en Europa es una cuestión de prestigio.



Desde que ganara la UEFA en 2007 con Arshavin como gran estrella, sólo alcanzó los cuartos de finales de la Liga Europa en la temporada 2014-15, mientras su mejor resultado en la 'Champions' han sido los octavos de final.

Para sorpresa de todos, el Zenit se deshizo en invierno de su cerebro, el argentino Leandro Paredes, que fichó por el PSG, que buscaba un escudero para Verratti.



Dicen que el equipo francés pagó casi 50 millones de dólares, dinero que el Zenit aprovechó para reforzarse con el defensa ucraniano Rakitski, el colombiano Barrios y el iraní Azmoun.

El fichaje de Azmoun, que militaba en el Rubín ruso, fue providencial, ya que ayer marcó dos de los tres goles de su equipo ante el Fenerbahce. (3-1)

Barrios, que disputó hace poco en Madrid la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors, demostró también ante los turcos que no ha venido a Rusia de paseo, aunque es un jugador muy diferente a Paredes, menos técnico y mucho más fuerte físicamente.



El Zenit de Semak no se parece nada a los de Spalletti o Mancini. También prefiere dominar el partido, pero no le importa replegarse y apostar por las transiciones rápidas.



El serbio Ivanovic es el comandante de la defensa, en la que Rakitski parece haber quitado el puesto al argentino Mammana, que sufrió el pasado año una gravísima lesión.



La portería no despierta dudas, ya que Luniov es el portero titular de la selección rusa. No ocurre lo mismo con los laterales, en los que Smólnikov defiende mejor que ataca y el veterano Anyukov ha tenido que ocupar el lateral izquierdo ante la falta de defensas zurdos.



El Zenit apostó ante el Fenerbahce por un 4-3-3 con Barrios, el brasileño Hernani y el ruso Ozdóev. Pero en cuanto se recuperen los rusos Kuziáev y el italiano Marchisio, antiguo jugador de la Juventus, estos deberían salir de inicio.

También tienen opciones los rusos Yerokhin y Shátov, y el ecuatoriano Cristhian Noboa, que acaba de volver del dique seco.



El gigantón Dzyuba, una de las grandes estrellas rusas en el Mundial, en el que marcó tres goles, es el único fijo en la delantera. Aunque no está exento de técnica, su corpulencia le convierte en un jugador muy difícil de marcar.

Puede jugar tanto como el argentino Driussi, que está haciendo una buena temporada tras decepcionar en su primer año en Rusia. El eslovaco Mak también es una opción, aunque el recién fichado Azmoun parece partir con ventaja.

En realidad, el titular debería ser Alexandr Kokorin, pero se encuentra en prisión preventiva por gamberrismo y agresión, por lo que ya no jugará en lo que queda de temporada.



En cuanto a la colonia argentina, solo Driussi juega con asiduidad, ya que Rigoni fue cedido al Atalanta y Kranevitter nunca ha llegado a cuajar.

Tras casi tres meses de largo receso invernal, el equipo ruso vuelve a la competición el 2 de marzo ante el modesto Ural.



El Zenit, que se enfrentó en 2017 a la Real Sociedad en la fase de grupos de la Liga Europa, fue eliminado por el Sevilla en los cuartos de final de la Liga Europa en 2015, aunque puso contra las cuerdas al equipo de Unai Emery.

Ahora, el equipo ruso disputa sus partidos en el San Petersburgo Arena, considerado el estadio más caro de la historia y que tiene un aforo de casi 70000 asientos.



El estadio, situado al lado del Golfo de Finlandia, tiene un techo retráctil y las temperaturas en su interior rondan los 20 grados sobre cero, por lo que el Villarreal ya no tendrá la excusa del General Invierno.