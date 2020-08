El volante ecuatoriano Fernando Gaibor debe presentarse a los entrenamientos con Independiente de Avellaneda

LEA TAMBIÉN

Fernando Gaibor recibió la notificación por parte del Independiente de Avellaneda para que viaje rumbo a Argentina y se presente a los entrenamientos con el primer equipo. Sus derechos deportivos pertenecen al 'Rey de Copas' hasta diciembre de 2022.

Tras culminar su estadía con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, al que llegó en condición de préstamo en junio del 2019, los ‘Rojos’ buscaron cederlo a otro club por el alto valor de su salario y debido a que no fue incluido en la planificación presentada por el DT Lucas Pusineri.



Emelec apareció como su posible destino, pero ambas instituciones no lograron un acuerdo en la parte económica y se descartó su retorno al fútbol ecuatoriano.



La prensa argentina hizo eco de una aparente llamada de Gaibor al estratega argentino, donde le manifestó su deseo de tener una revancha en el plantel. En su primera etapa, entre enero de 2018 y junio de 2019, disputó 50 partidos y marcó seis goles.



Mientras se define el futuro del mediocampista ecuatoriano de 28 años, el periodista Matías Martínez, que sigue los pormenores del ‘Rey de Copas’, informó que el club notificó al volante tricolor y al golero uruguayo Martín Campaña que deben presentarse a los entrenamientos presenciales del plantel.



La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) autorizó que los clubes de Primera División y Fútbol Femenino retornen a los entrenamientos a partir del 10 de agosto del 2020, tras casi cinco meses de inactividad por la emergencia sanitaria.



De acuerdo con el protocolo de bioseguridad de AFA, tanto Gaibor como Campaña deberán permanecer en cuarentena obligatoria durante 15 días una vez aterricen en suelo argentino. Transcurridas las dos semanas, y de no existir ningún contratiempo, podrán incorporarse a las prácticas en la localidad de Villa Domínico.