La nueva ‘10’ de Brasil luce su fútbol en Ecuador

Victoria Albuquerque vive un año importante en su carrera deportiva, tal vez el mejor de su palmarés. Fue convocada a la Selección absoluta de Brasil para reemplazar a la estrella mundial Marta, y el jueves pasado anotó el gol que contribuyó para la clasificación de Corinthians a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

“Es una satisfacción importante para toda jugadora marcar un gol en un evento internacional, y más si colaboras para la clasificación de tu equipo a otra instancia”, expresó la delantera de 21 años.



El jueves 17 de octubre debutó en la Copa Libertadores femenina y anotó un gol con técnica. Tomó el balón fuera del área grande y con un remate alto y fuerte anotó un golazo en la portería del América de Cali.



La goleadora espera que sea el primero de otros pues está en racha. En el Brasileirão femenino anotó 8 goles en 18 partidos y, en el Paulista, 10 goles en 15 partidos. Esa efectividad le permitió consagrarse como la goleadora del torneo.



Además, sus tantos contribuyeron para que su equipo alcance el Récord Guiness con 29 victorias consecutivas.



Al pedirle un sinónimo de la palabra fútbol en su vida, ella inmediatamente dice: “¡Todo!”



Es parte de su día a día y el de su familia. “Mi padre y mi madre jugaron al fútbol en equipos profesionales, también mis hermanos”.



Su madre jugó en los equipos formativos de Flamengo, Vasco Da Gama y Madeiro de Río de Janeiro, y su padre en equipos del Distrito Federal.

Con las selecciones de Brasil jugó dos ediciones del Mundial Sub 20. Este año fue convocada a la mayor.

“Para ellos es un halago que haya seguido esta afición al fútbol”. Por eso empezó a jugar al balompié cuando tenía 5 años en las canchas del barrio y a veces en la calle, contra equipos de niños. Jamás se sintió discriminada porque este deporte siempre lo practicó en familia.



Admira al astro portugués Cristiano Ronaldo y a la consagrada estrella brasileña Marta, a quien le tocó reemplazarla en la Selección por una lesión. “También admiro a Cristiane (goleadora histórica de la Copa Libertadores), pero la inspiración que tengo es mi familia”.



En agosto pasado, la seleccionadora Pía Sundahage se decidió por Victoria para los juegos de la ‘Canarinha’ en un evento internacional desarrollado en São Paulo. Allí, la delantera del Corinthians lució la camiseta número 10, la que siempre viste la estrella mundial. “Solo gracias; Dios es demasiado bueno”, escribió entonces la deportista en sus redes sociales.



Victoria Albuquerque llegó a principio de año a Corinthians tras su excelente campaña en el Minas Icesp, donde marcó 13 goles en el 2018. Este año le tocó enfrentarse a su exequipo y, casualidad o no, convirtió tres goles en el triunfo 4-0 en condición de visitante.



Fue la capitana de la Selección de Brasil que jugó los Mundiales Sub 20 en las ediciones del 2018 y 2016. Logró el título del Sudamericano Sub 20 y el campeonato Brasileirão. “Ahora, en Quito, quiero ser campeona de la Libertadores”, dice con una sonrisa espontánea, que la dibuja con frecuencia en su rostro.



Los logros colectivos son los que más disfruta. Dice que le hace feliz hacer un pase de gol tanto como anotar. También le hace feliz marcar al rival, apoderarse del balón e iniciar una jugada ofensiva.



Se siente feliz en Corinthians porque sus compañeras y el entrenador Elías le brindan confianza y le hacen sentir importante en el equipo.



Quiere mostrar todas sus capacidades en Quito porque su objetivo es fichar para el fútbol de Estados Unidos, China o cualquier país de Europa.



Biografía. Nació el 14 de marzo de 1998 en Brasilia. Comenzó a jugar fútbol a los 5 años.



Trayectoria. Jugó los Mundiales Sub 20 en las ediciones del 2018 y 2016.

Logró el título del Sudamericano Sub 20 y el campeonato Brasileiro. Este año, por primera ocasión fue convocada a la Selección mayor.



Palmarés. En lo que va del año ha marcado 19 goles en 34 partidos con su club. Precisamente este año llegó al Corinthians.