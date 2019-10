Énner Valencia y Ángel Mena, los guías de la nueva camada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Llegar a la Selección era una de las principales metas de Andrés López, jugador de la Universidad Católica. Hablaba de ello con sus compañeros y familiares. Más de una vez sintió que su convocatoria estaba cerca, pero los técnicos no lo tomaban en cuenta para amistosos ni partidos oficiales.

“Varias veces me preguntaron si tenía el pasaporte listo. Le decían a todos los que entramos a las listas de buena fe. Por eso sentía que en algún momento podía llegar mi oportunidad en la Tricolor”, aseguró López a este Diario.



A sus 26 años, el lateral derecho del ‘Trencito Azul’ es de los que más experiencia tiene adentro de una cancha. De los 19 convocados para el amistoso ante Argentina, el ‘Pollo’ López -como conocen al futbolista- tiene 378 partidos jugados en la Serie A.

​

Con la Tri apenas está marcando un camino. Lleva un partido jugado: el amistoso ante Perú que se disputó en Estados Unidos. También estuvo en la banca en el enfrentamiento ante Bolivia.



“Estamos motivados por lo que hicimos en los dos partidos anteriores, con la convicción y mentalidad de defender al país”, aseguró López.



Para Juan Carlos Burbano, exjugador de la Selección, la experiencia determinará el líder que necesita el equipo, que por ahora es dirigido por el argentino Jorge Célico.



Entre los candidatos, por recorrido, están Ángel Mena y Énner Valencia. Ambos son los que más minutos acumulan vistiendo la camiseta de la Tri.

‘Superman’ llevó la banda de capitán en la última Copa América. Además, tiene recorrido internacional, que servirá como aporte en la formación de los jóvenes que integran la nómina.



“Si Valencia muestra que ha madurado, será un extraordinario líder para los jóvenes de la Selección. No necesariamente el que tiene más edad o recorrido es el de mayor experiencia. Hay gente vieja que no aprendió nada”, dice Burbano.



El aporte de los experimentados será clave en la renovación de la Selección, que se pretende desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



“Lo que muestran los de mayor recorrido es beneficioso para los jóvenes. No siempre es con el diálogo, sino con el ejemplo. Para una renovación hay que cobijarlos a los chicos con gente que pueda ser ejemplo”, asegura Burbano.



Valencia y Mena, quienes juegan en la Liga de México, llegan a esta convocatoria por su recorrido y por lo que han mostrado cuando estuvieron en el campeonato local.



‘Superman’ está a dos goles de igualar la marca de Agustín Delgado (31), máximo arponero histórico de la Tricolor.



“A Valencia lo tuvimos cuando nos tocó asumir esos dos partidos de las eliminatorias (Chile y Argentina). Sabemos qué pueden ofrecer al equipo y qué podemos darles nosotros a ellos”, aseguró Patricio Lara, asistente técnico de la Selección.



Para Lara, la presencia de Valencia y de Mena también responde al recambio. Quieren que ambos sean guías de los más jóvenes, como Jackson Porozo, quien es uno de los pocos que no ha jugado en Serie A y que tiene cinco minutos en la Tri absoluta.



“Tenemos casos como el de Méndez. A él también lo tuvimos con nosotros en esos dos partidos de eliminatorias. Es joven y tiene su recorrido. Él estará en la Sub 23 del Preolímpico del próximo año”, asegura el también argentino Lara.



La Selección viajará hoy (17:55) a España. En ese país se concentrarán en Murcia. Está previsto que la delegación se complete mañana.



“Viajamos a Murcia. Ahí vamos a concentrarnos y a entrenarnos. Tenemos reservado un complejo que está a 5 minutos del hotel. También esperamos que lleguen los jugadores de Brasil, México, Estados Unidos, Holanda y Portugal”, aseguró el asistente técnico.