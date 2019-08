Djokovic, Federer, Nadal, Williams, Osaka: la batalla por el US Open es con todo

LEA TAMBIÉN

Ganador de cuatro de los últimos cinco torneos del Grand Slam, Novak Djokovic llega favorito al US Open: el campeón defensor y número uno de la ATP regresa a Nueva York tras la épica victoria en Wimbledon.

Fue contra Roger Federer (3), que junto a Rafael Nadal (2) completan el 'Big 3' del tenis y se volverán a ver las caras en el último Grand Slam del año, que arranca el lunes en Flushing Meadows, al norte de Queens, y se extiende hasta el 8 de septiembre.



'Nole' que sólo se cruzaría con Federer en las semifinales y con Nadal en la final, busca su décimo séptimo título en torneos de Grand Slam, que lo colocaría a uno de empatar la marca del español y a tres del suizo.

Rafael Nadal también estuvo presente en el Arthur Ash Kids Day. Foto: Dino García, especial para EL COMERCIO



“La final contra Roger en Wimbledon fue probablemente uno de los dos mejores y más emotivos partidos de los que he jugado”, recordó el serbio de 32 años sobre el épico partido de casi cinco horas en la que remontó un doble punto de campeonato del suizo.



Serena Williams quiere también hacer historia en el US Open, buscando su vigésimo cuarto gran título para empatar el récord de la australiana Margaret Court... pero no la tiene fácil.



La estadounidense de 37 años, que el año pasado cayó ante Naomi Osaka (1) en una polémica final en la que llamó al árbitro sexista, arranca este US Open contra una rival ya de peso: Maria Sharapova, otra excampeona en Nueva York aunque ante Williams ha tenido mala racha (19-3).



Y lo hace a pocos días de retirarse de su partido inaugural en el torneo de Cincinnati, que sirve de preparación para el US Open, por una lesión en la espalda.

Coco Gauff. Foto: Dino García, especial para EL COMERCIO



El 'Big 3'



Federer llega con solo dos partidos en canchas duras en la campaña para el Abierto de Estados Unidos, tras caer en los octavos del Masters 1000 de Cincinatti, su eliminación más temprana desde 2003.



Con todo, no se mostró mayormente preocupado por lo que se le viene en Flushing Meadows.



“He jugado 45 partidos este año, creo que voy a estar bien”, dijo el veterano tenista, que está mostrando un muy buen tenis.



'Rafa' por su parte decidió por su parte saltarse la cita de Cincinnati como precaución.



“Lamento anunciar que no jugaré en Cincinnati este año”, publicó Nadal en las redes sociales tras ganar el Masters 1000 de Montreal. “No hay otra razón que cuidar personalmente de mi cuerpo y tratar de mantenerme tan saludable como me siento ahora...”.

Un grupo musical entretiene a la audiencia durante el Arthur Ash Kids Day. Foto: Dino García, especial para EL COMERCIO



Hace un año, en el Abierto de Estados Unidos, Nadal abandonó la semifinal ante el argentino Juan Martín Del Potro -ausente en esta edición por una cirugía en la rodilla derecha- debido a problemas en la misma rodilla.



Fue el inicio de una cadena de lesiones que le hicieron la vida a cuadros, pero que parece estar superada.



El mallorquín de 33 años debuta contra el australiano John Millman (61), que no debería ofrecerle resistencia, mientras que Federer lo hace ante un jugador surgido de la Qualy.



Djokovic arranca ante el español Roberto Carballes Baena (76), contra quien nunca ha jugado.

Foto: Dino García, especial para EL COMERCIO



Nueva generación



El ruso Daniil Medvedev, que eliminó a 'Nole' en Cincinatti y ganó ese torneo, encabeza, junto al griego Stefanos Tsitsipas, la nueva generación de tenistas que busca desplazar, aún sin éxito, al 'Big 3'.



Djokovic, Nadal y Federer han ganado entre los tres 54 títulos de Grand Slam, incluidos los últimos 11.



Medvedev (5) ha llegado a tres finales este mes, incluido el triunfo en Cincinnati, y podría enfrentar a Djokovic en los cuartos de final... ¿batacazo?



Del lado femenino, la situación es opuesta: 18 jugadoras ganaron los primeros 18 títulos de la temporada, con Osaka ganando el Abierto de Australia, la australiana Ashleigh Barty en Roland Garros y la rumana Simona Halep en Wimbledon.

Foto: Dino García, especial para EL COMERCIO



Quién se llevará el US Open no está tan claro, tomando en cuenta la condición física de Williams y de Osaka, que también se retiró de Cincinnati por una lesión en la rodilla.



Los ojos apuntan a la ganadora en Cincinnati y finalista del US Open en 2017, Madison Keys, o la joven de 15 años Cori “Coco” Gauff, que llegó a la cuarta ronda de Wimbledon.