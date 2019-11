Universidad Católica se fortaleció en lo anímico antes de los ‘playoffs’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fortalecer y levantar el ánimo del equipo antes de los ‘playoffs’. Ese fue el objetivo de los entrenamientos de la Católica en las últimas dos semanas.

Santiago Escobar, entrenador del cuadro ‘camaratta’, utilizó el ‘coaching’, dinámicas de grupo, charlas y videos de motivación como estrategia. También aprovechó la paralización del campeonato para mejorar la comunicación entre sus pupilos.

No haber clasificado a la Copa Libertadores en la última fecha (perdió 1-0 ante América) fue frustrante para el grupo. Eso lo palpó de inmediato el estratega cafetero, quien reconoce que en el cierre de la temporada regular, sus pupilos no mostraron el buen juego que pregonaron durante el torneo.



“Recurrimos a varias actividades complementarias para sensibilizar a los muchachos. Queríamos que no sintieran la frustración de no haberse clasificado a la Copa”, dijo el entrenador Escobar.



Una de esas actividades consistió en la visita al complejo de La Armenia de un grupo de futbolistas no videntes.



Los jugadores pudieron compartir y aprender de ellos. Se vendaron los ojos y jugaron con la pelota.



“Fue una experiencia única. Nos sirvió para darnos cuenta de los sacrificios que hacen otras personas. De las carencias que tienen y que a pesar de ello no se dejan vencer”, aseguró Facundo Martínez, capitán del ‘Trencito Azul’.



Escobar utilizó el video compacto de la goleada 5-1 que le propinó a Liga de Quito, su rival de la noche de este sábado 23 de noviembre, en la temporada regular. El objetivo del ‘Sachi’ era mostrarles a sus pupilos el fútbol que pregonaron en ese cotejo.



“Les hice ver el partido del 5-1. Quería que vieran que son los mismos jugadores que también perdieron 1-0 contra el América. En lo futbolístico ese cotejo quedó para las estadísticas, pero para la motivación es importante”, reconoce el técnico Escobar.



Las dinámicas de grupo también fortalecieron a la plantilla. El cuerpo técnico pidió a la directiva que participara en las actividades. Hicieron juegos sin balón con todos los trabajadores del complejo. En esta actividad también intervinieron los guardias, utileros y entrenadores de formativas.



Para enfrentar a los albos, el equipo estará completo. Luis Amarilla y Bruno Vides están recuperados de las lesiones musculares que sufrieron en el cierre de la fase regular. Ahora están disponibles para el cuerpo técnico. Ayer debía definir el once titular.



Escobar hace cálculos. Sabe que todavía pueden llegar a la Copa Libertadores, el gran objetivo de la directiva. Incluso dándose otros resultados.



“Les expliqué a los jugadores que todavía tenemos otros caminos para llegar a la Copa. El primero, que es el que nos planteamos, será ser campeones. Pero si no se da, todavía podemos lograrlo si Barcelona o Independiente son campeones”, dijo el técnico.



La Católica jugará la llave de cuartos de final ante Liga de Quito con ventaja deportiva. De quedar empates en ambos cotejos, el ‘Trencito Azul’ se clasificará a la siguiente ronda gracias a su posición en la tabla (fueron terceros).

El cotejo está pactado para el sábado 23 de noviembre del 2019, a las 19:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Las entradas se venden desde este viernes (11:00) en las boleterías del escenario. También se expenderán hoy (hasta las 15:00). Sus precios son: general, USD 10; tribuna, USD 15 y palco, USD 25. Los hinchas ‘camarattas’ se ubicarán en la general sur alta. El partido de vuelta será el jueves, a las 17:30, en el Atahualpa.