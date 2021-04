Aleksander Ceferin sobre la Superliga: 'Esto tiene que ver con la avaricia, egoísmo y narcisismo de algunos'

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se expresó duramente contra el proyecto de la Superliga que es fruto de "la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos" y anunció que adoptarán sanciones cuanto antes y estudiarán la participación de los jugadores de los clubes implicados en la próxima Eurocopa.

"Estamos evaluando la situación con nuestro equipo jurídico. Todavía es pronto porque lo anunciaron anoche. Vamos a imponer todas las sanciones que podamos cuanto antes, sacarles de todas las competiciones y prohibir a los jugadores participar en nuestras competiciones", dijo.

En un encuentro con varios medios tras la reunión del Comité Ejecutivo que hoy aprobó en Montreux (Suiza) los cambios en las competiciones de clubes a partir de 2024 y del anuncio anoche de la creación de la Superliga, Ceferin avanzó que la UEFA estudiará esta semana y decidirá sobre la participación de los jugadores en la Eurocopa.



"Es uno de los temas jurídicos que tendremos que abordar. Este comunicado se va a transformar en una realidad?. A veces no es suficiente un comunicado. Entiendo la situación delicada en la que están pero si se concreta hay que prohibir a los jugadores. Quizá lo piensen dos veces antes de firmar con ciertos clubes", indicó.

El presidente de la UEFA garantizó que la Liga de Campeones y el resto de competiciones se llevarán a cabo con o sin estos doce clubes y reprochó con mucha dureza la forma de actuar de estos y la falta de sinceridad de sus dirigentes.



"La Superliga se iba tramando desde hace años, se iba cociendo con gente como Florentino Pérez y Agnelli. Podían haber hablado con nosotros, estábamos dispuestos a ayudar. Hace unos días recibimos una propuesta interesante y dijeron que no había nada que hablar. Esto tiene que ver con la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos", añadió.

BOMBAZO OFICIAL. Los clubes más poderosos de España, Italia e Inglaterra anunciaron el nacimiento de la Superliga Europea. AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barça, Inter, Juventus, Liverpool, City, United, Real Madrid y Tottenham son los 12 clubes fundadores de este torneo. pic.twitter.com/6KZW9Ph9AW — Invictos (@InvictosSomos) April 18, 2021



Ceferin explicó que en las últimas horas recibió una comunicación sin nombre sobre la creación de la Superliga; que no ha negociado al respecto con los clubes que están detrás de esta, que pidieron una reunión urgente, y que la UEFA decidió aprobar en el Ejecutivo de hoy la nueve estructura de sus competiciones.



"Me enfada ver que este equipo de doce ricos quiere robar el dinero de los demás, porque les da igual todo. Hacen un comunicado hablando de solidaridad, aunque solo les importan sus bolsillos y su fama personal, pero les vamos a hacer famosos de una forma que no quieren. Estoy tranquilo de que haya ocurrido porque ya sabemos quien es quien y quien ama al fútbol. Lo peor es escuchar rumores de reuniones en salas oscuras", señaló.

Ceferin fue especialmente duro con el vicepresidente ejecutivo del Manchester Unidad, Ed Woodward, y con el presidente del Juventus y la Asociación Europea de Clubes (ECA) y el Juventus, Andrea Agnelli.

"Nunca he visto gente así. Ed Woodward me llamó el jueves diciéndome que apoyaba plenamente las reformas y que lo único que quería abordar era el fair play financiero. Agnelli probablemente sea el que más me ha defraudado.

Nunca he visto una persona que haya mentido tantas veces. Hablé con él el sábado por la tarde y me dijo todo eran rumores. Me dijo te llamo dentro de una hora, apagó su teléfono al día siguiente escuchamos la noticia", relató. También lamentó que "la avaricia puede hacer desparecer algunos valores" y reclamó que se deje de hablar de clubes como activos financieros. "Son ricos pero quieren más y más. El fútbol no tiene que ver con los beneficios de la UEFA, siempre redistribuimos los fondos en toda Europa, pero ellos se interesan solo por el dinero, entiendo que algunos han recibido presiones y firmaron, pero están a tiempo, cualquiera que respete a sus aficionados va a cesar de inmediato con este plan. El 90% de los ingresos de la UEFA vuelve al fútbol".



En este sentido dejó la puerta abierta para aquellos que quieran salirse del proyecto de la Superliga y regresar a las competiciones de la UEFA y destacó el respaldo recibido por parte de la Comisión Europea sobre su postura contra este proyecto y la de la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, lo manifestará mañana en el Congreso de la organización



"No quiero que tengan que ponerse de rodillas. Pediría respeto, algo que hasta ahora no ha abundado, la condición es que uno respete a los otros clubes. El presidente de la ECA ha echado a correr de su propia organización, no quiero culpas, ni temas personales. Me sorprende, nunca había imaginado que se podía llegar hasta aquí, pero les acogemos con los brazos abiertos a este proyecto estupendo. Que lo piensen dos veces, que el fútbol tiene que ver con los aficionados, no con beneficios económicos", apuntó.

Ceferin insistió en que la UEFA no ha dicho que no puedan volver y reiteró que "se han equivocado" con su comportamiento. "Nuestras nuevas competiciones se han negociado con 247 clubes, con las ligas y tenemos el apoyo de las asociaciones nacionales y esto se compara con algo fantasma. Cómo puede ser que ahora uno se tenga que sentar para negociar de esta manera?", se preguntó.

