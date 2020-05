Tenistas miembros del equipo ecuatoriano de Copa Davis serán sometidos a pruebas de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Roberto Quiroz, Emilio Gómez y Camila Romero son los primeros tenistas en entrenarse, tras recibir la autorización del COE nacional.

La mañana de este miércoles 20 de mayo del 2020, la Federación Ecuatoriana de Tenis organizó un seminario, de manera virtual, para informar sobre el retorno de los tenistas a los entrenamientos, primero los de alto rendimiento y luego los deportistas de las diferentes categorías.



El médico Tyron Flores confirmó que los tenistas que conforman el equipo Copa Davis serán sometidos a pruebas médicas y de Covid-19 la próxima semana.



El capitán del equipo Copa Davis, Raúl Viver, dijo que los tres tenistas ya comenzaron a entrenarse "siguiendo todos los protocolos".



Añadió que en estas primeras jornadas, los entrenamientos serán cortos. "Tendremos que hacer un buen calentamiento y estiramiento. Pueden registrarse casos de aparecimiento de ampollas porque no han jugado por dos meses".



Viver confía en que en agosto se reanude el calendario internacional y en noviembre se realice la final de la Copa Davis, donde el equipo tricolor deberá enfrentar a España y Rusia.



El doctor Tyron Flores realizó varias recomendaciones para los deportistas y entrenadores para el retorno a los entrenamientos, especialmente en lo referente a las medidas protocolares.



"Los tenistas tendrán acceso a los camerinos, pero no podrán ducharse en el club", manifestó. Otros protocolos son la utilización individual de toalla y de la botella con hidratación. Se pide que durante la práctica se evite tomar la pelota con la mano, salvo en el saque. "Evitamos nuestro contagio y de la familia".



Danilo Carrera, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, dijo que sobre la base de estos protocolos, solo están autorizados los entrenamientos para partidos singles pues en dobles no se cumpliría el distanciamiento de los 3 metros.