Andy Murray cancela su preparación en Miami

El tenista británico Andy Murray anuló este jueves 12 de diciembre del 2019, sus dos semanas de preparación en Miami (Estados Unidos) de cara a la temporada 2020 por una lesión en la ingle que sigue incomodándole, según la prensa británica.

El exnúmero 1 del mundo, de 32 años, que se lesionó en la ingle en la Copa Davis en Madrid a mediados de noviembre, todavía sigue lesionado, afirma el diario The Times.



El escocés no había podido jugar un solo partido en individuales antes de verse obligado a ausentarse del resto de la competición. Gran Bretaña se inclinó en semifinales contra la España de Rafael Nadal, posterior vencedora.



Su participación en el Australian Open (20 de enero-2 de febrero) no estaría sin embargo en entredicho, escribió The Times.



Actual N° 126 del mundo, Murray debería disfrutar de una ‘wild card’ en Melbourne para el primer Grand Slam de la temporada.

Con ella, el doble ganador de Wimbledon debe acudir a Australia a finales de diciembre para participar en la primera edición de la ATP Cup que empieza el 3 de enero en tres localidades australianas: Brisbane, Perth y Sídney.



En 2019 Murray protagonizó un memorable regreso en el circuito ATP, ganando en octubre el torneo de Amberes (Bélgica), su primer título desde 2017, casi nueve meses después de una segunda operación en la cadera izquierda que le llevó a anunciar en enero su probable retiro de las pistas.