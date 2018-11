Las acusaciones de Benneteau sobre Federer sin eco entre los mejores tenistas del ATP

LEA TAMBIÉN

Las críticas que el tenista francés Julien Benneteau ha vertido contra el suizo Roger Federer, hablando de tratos de favor y juego sucio detrás de la pista, han sido rebatidas en el O2 londinense, sede de las Nitto Finales ATP, donde varios de los jugadores participantes han puesto en valor la carrera del tenista de Basilea y sus méritos.

El causante de los ataques ha sido Julien Benneteau, tenista francés ya retirado y que durante su carrera se ha caracterizado por llevar impresa la maldición de haber disputado 10 finales ATP y haber perdido las diez, alguna con punto de campeonato incluido.



El galo dejó el tenis esta temporada y en una entrevista con el medio francés Radio Montecarlo ha expuesto su opinión sobre el trato que el de Basilea recibe por parte del mundo del tenis y, en especial, por parte de los organizadores de los torneos.



Así, Benneteau, cuyos grandes éxitos llegaron en los cuadros de dobles, atizó al Australian Open e incidió en la relación de Craig Tiley, director del primer Grand Slam del año, con Federer, al trabajar también en la Laver Cup y “ser pagado” por Tony Godsick, agente del suizo.



“En los dos últimos Open de Australia, Federer jugó 14 partidos, y de esos 12 o 13 fueron en la sesión nocturna. En el mismo día, Federer jugó contra Jan-Lennard Struff -no tengo nada en contra suya- y Djokovic contra Gael Monfils”, arrancó Benneteau. “Sobre el papel, cualquier director pondría el Djokovic vs. Monfils en la sesión nocturna, pues no, se jugó a las 14:30 a 42 grados. Federer fue por la noche”.

Imagen de Julien Benneteau, extenista francés retirado del circuito ATP, tomada de la cuenta de Twitter @lequipe



Benneteau no dejó sus afiladas crítica solo para Australia, también repartió a Wimbledon, del que dijo que hasta que Djokovic no se quejó no pasaron a Federer, tres años después, a la segunda pista en importancia, y al US Open.



El que llegara a ser 25 del mundo dijo que escuchó que Godsick fue a hablar con el director del torneo americano y le dijo que no pusiera a Federer en la Louis Armstrong, por lo que Federer disputó todos sus encuentros en la central, la Arthur Ashe. “Entiendo que tenga esos beneficios, pero crea grandes diferencias”, reflexionó Benneteau.



Las palabras del francés retumbaron a kilómetros de distancia, en el O2 de Londres, donde estos días se reúnen los ocho mejores tenistas del año en las Finales ATP, entre los que no falta Federer.



Al apoyo del suizo ha salido uno detrás de otro.

Djokovic, en principio, uno de los damnificados por los favores a Federer, le echó un capote.



“Se merece un tratamiento especial (en Australia), porque es seis veces campeón y el mejor tenista de la historia. Si no lo tiene él, Quién lo va a tener? La gente quiere verlo en la pista central y en el mejor horario”, aseguró el serbio, quien también lanzó una mofa a Benneteau.



“Julien y jugadores como él también se han beneficiado del tenis por Federer, por todo lo que ha hecho por el deporte”, dijo ‘Nole’.



Ni siquiera el croata Marin Čilić, al que la organización del Australian Open cerró el techo de la pista, en su contra, en la final del torneo de este año, tuvo una mala palabra en contra de Federer.

“Roger es muy popular y quieren que juegue por la noche. No me gustó lo que ocurrió al final del torneo porque cambiaron las reglas, todo el torneo al aire libre y la final con techo. Pero no creo que fueran a favor de uno u otro”, dijo Čilić.



Para terminar de arropar a Federer, John Isner, habituado a estar fuera de los focos, le comparó con Tiger Woods y el impacto que el estadounidense tuvo en el golf.



“Los mejores son los que venden más entradas, por lo que deben llevarse más. No creo que haya un sistema de favoritismo. Creo que esos jugadores son los que han ayudado a progresar a este deporte y se merecen todo lo que han ganado. Puede que se merezcan un tratamiento más especial porque han conseguido que jugadores por debajo de ellos ganen más dinero. Federer se merece todo y aún más de lo que ha conseguido”, finalizó el gigante de Carolina del Norte.



Federer, el protegido según Benneteau por los torneos, en Londres fue protegido, sí, pero por sus propios compañeros.