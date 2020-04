Tabaré Silva, DT del Deportivo Cuenca: 'cualquier decisión se debe tomar de manera grupal'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El técnico del Deportivo Cuenca, el uruguayo Tabaré Silva, se mostró abierto a los ajustes económicos que anuncia la dirigencia cuencana para sobrellevar la crítica situación por la emergencia sanitaria. Él participó este jueves 9 de abril del 2020 en la segunda conferencia de prensa virtual que organiza el club.

Sobre la revisión del presupuesto del 2020 y los ajustes, resueltos por el Directorio la noche del 8 de abril, Silva dijo que es cuestión de sentarse entre todos y analizar. Pero, advirtió que “hay que tomar en cuenta que dentro de los planteles hay realidades (económicas) distintas y eso hay que considerarlo”.



El DT insistió que todos estamos para buscar una solución. Reconoció que los únicos ingresos que tienen los clubes en la actualidad es el rubro por derechos de televisión porque la situación con los sponsor está complicada al no haber actividad. Por lo tanto, no habrá ningún inconveniente.



Silva recomendó que cualquier decisión se lo haga de manera grupal, entre jugadores, cuerpo técnico y dirigencia. A su criterio, la LigaPro debería reanudarse cuando las autoridades competentes así lo determinen porque la salud está sobre cualquier interés.



El adiestrador del ‘Expreso Austral’ anhela que el aislamiento domiciliario deje lecciones positivas como tener más empatía, ser más solidarios y responsables. “A saber que lo material no es tan importante como dar un abrazo, estar con la familia, con tus amigos, ir a comer”. Confesó que trata de sobrellevar la situación adversa y conversa continuamente con su familia que vive en Uruguay.