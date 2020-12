Los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 serían aplazados a mediados de 2021

La Conmebol analiza la posibilidad de postergar la realización de los Sudamericanos Sub 20 de Colombia y Sub 17 de Ecuador que debían disputarse en los primeros meses del 2021, debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia global del covid-19.

Según Antena 2 de Colombia, la organización aplazó los torneos hasta mediados de 2021, a la espera de una decisión de la FIFA, que cancelaría las Copas Mundiales Sub 20 de Indonesia y Sub 17 de Perú para evitar posibles contagios de coronavirus.



El Sudamericano Sub 20 de Colombia estaba previsto para jugarse del 2 al 25 de febrero en Colombia. La Tricolor, dirigida por Jorge Célico, había realizado un microciclo en diciembre y se midió frente a los 'cafeteros' en dos amistosos como parte de su preparación.



El Sub 17 iba a realizarse del 31 de marzo al 25 de abril de 2021 en Ecuador. La tricolor también había realizado un microciclo para este torneo, bajo la dirección técnica de Patricio Urrutia.



El Consejo de la Conmebol se reunió este martes 22 de diciembre para ajustar el reglamento interno de gobernanza y las normas antidopaje. La organización todavía no ha oficializado la postergación de los dos eventos deportivos, pero quien sí se pronunció fue el seleccionador Sub 20 de Uruguay Gustavo Ferreira.



"Me llegó la información oficial de que el Sudamericano Sub 20 se postergó para mitad de año y que el Mundial Sub 20 se suspendió", aseguró a la emisora Sport 890.



Cada uno de los dos torneos entregará cuatro cupos para las Copas Mundiales Sub 20 de Indonesia y Sub 17 de Perú.