Sudáfrica cree que el fallo del TAS 'pisotea derechos humanos' las atletas

El Gobierno de Sudáfrica consideró este 1 de mayo del 2019 que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra el recurso de la corredora olímpica Caster Semenya menoscaba los "derechos humanos" de las atletas, al limitar el nivel de testosterona con el que pueden competir en ciertas pruebas.

"Como Gobierno sudafricano, siempre hemos sostenido que estas regulaciones pisotean los derechos humanos y la dignidad de Caster Semenya y otras atletas", denunció este miércoles en un comunicado la ministra de Deportes de Sudáfrica, Tokozile Xasa.



El TAS desestimó en Lausana (Suiza) la apelación de Semenya contra las regulaciones de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que obligan a las mujeres que padecen hiperandrogenismo (altos niveles de testosterona en sangre) a medicarse para reducir dichos niveles si quieren seguir compitiendo en las pruebas femeninas de medio fondo, o bien competir junto a los hombres.



"Sigues siendo nuestra chica de oro, Caster Semenya. Lo que has hecho por nuestra gente y nuestras jóvenes es enorme. Has elevado nuestra bandera, has unido a una nación e inspirado a una chica rural. Por eso te damos las gracias, Mokgadi", continuó Xaxa.



Por su parte, la Confederación de Deportes de Sudáfrica y el Comité Olímpico (SASCOC) se mostraron "descorazonados" ante esta decisión, y recalcaron vía Twitter que Caster continúa siendo la abanderada del equipo de Sudáfrica, además de "un símbolo de orgullo nacional".



La nueva normativa, anunciada por la IAAF en abril de 2018 y que finalmente entrará en vigor el próximo 8 de mayo, obliga a toda atleta que quiera participar en pruebas de entre 400 y la milla a mantener unos niveles de testosterona inferiores a 5 nanomoles por litro de sangre durante los seis meses precedentes a una competición.



Hasta la fecha, el umbral de tolerancia para los niveles de testosterona estaba en los 10 nanomoles y ahora se reduce a la mitad porque, según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción aumenta un 4,4 % la masa muscular, entre un 12 y un 26 % la fuerza y un 7,8 % la hemoglobina.