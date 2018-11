Sherman Cárdenas está agradecido con Liga por el apoyo que recibió por su hija

LEA TAMBIÉN

Sherman Cárdenas vive agradecido con la directiva de Liga de Quito, que le apoyó en su regreso a Colombia para luchar contra la leucemia que tenía su hija en el 2017, justo en su mejor momento con la 'U'. Así lo indicó en un reportaje al canal Caracol, de su país.

El volante cafetero reveló que para poder salir del cuadro azucena había una cláusula de rescesión del contrato por USD 200 000. "La directiva de Liga me entendió y me apoyó", dijo ahora visiblemente feliz junto a su esposa Angélica Pico y sus dos hijos.



"Estaba muy feliz en Liga, en Quito. La gente me trataba muy bien", recordó 'Sherminator', como era apodado. "Sabía que debía seguir adelante, que debía darle felicidad a mi familia. Siempre hemos estado juntos", continuó con su relato.



A Cárdenas le restaban seis meses más de contrato con los albos y por suerte pudo concretar su salida. "Me dieron la posibilidad de poder salir y estar con mi familia", agradeció, quien actualmente milita en el Atlético Bucaramanga en su país.



Esta es la nota del canal Caracol: