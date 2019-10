La Selección Sub 17 se enfrenta a la pentacampeona Nigeria

LEA TAMBIÉN

Los seleccionados Sub 17 utilizan una arenga para motivarse. “Alegría, talento, unidad, solidaridad. Por siempre Ecuador. ¡Somos todo el país!”.

Esa frase la repiten habitualmente en los entrenamientos y en los partidos en Goiânia, Brasil, sede del Mundial Sub 17.

La arenga la creó el cuerpo técnico del entrenador nacional Javier Rodríguez y fue pronunciada nuevamente tras la victoria 2-1 sobre Australia, en el debut mundialista.



Los tricolores también están animados para el partido de esta tarde (15:00) ante Nigeria, aunque reconocen que el adversario es uno de los favoritos. “Es el rival más difícil del grupo (B)”, analizó Rodríguez sobre el equipo rival.



La Selección africana venció 4-2 en su primer juego ante Hungría. Además, es el más ganador del torneo juvenil que se disputa desde 1985. Alzó el trofeo en las ediciones de 1985, 1993, 2007, 2013 y 2015.



Ecuador registra sus mejores participaciones en 1995 y el 2015, cuando llegó a la instancia de cuartos de final.



El DT nacional y sus dirigidos observaron el compromiso de su rival el sábado, en el estadio, y sacaron conclusiones. “Nigeria cuenta con jugadores muy gravitantes por los costados, que son ofensivos y finalizan muy bien las jugadas. Tienen una gran condición física”, evaluó el estratega.



Él y sus colaboradores concluyeron que por ese estilo de juego también asumen riesgos y dejan espacios en la zona defensiva. Ante ello, la Sub 17 intentará aprovechar esa debilidad para realizar transiciones rápidas hasta el ataque e intentar anotar los goles.



Algo de este juego se vio en la victoria sobre los australianos, cuando el mediocampista Érick Plúas salió por los costados y marcó uno de los tantos.

Los tricolores se entrenaron ayer por la mañana. Luego, tenían previsto un descanso y una charla técnica.



En el entrenamiento matutino, Rodríguez ensayó con la alineación titular que se impuso en la primera jornada.



En el plantel hay la certeza de que una victoria podría allanar el camino de la clasificación a los octavos de final del Mundial, puesto que Nigeria es el favorito del grupo.



La meta es ganar y llegar con tranquilidad al último encuentro del grupo, ante Hungría, el viernes, a partir de las 15:00.



Según el reglamento, los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros avanzarán a la siguiente ronda.



La meta es llegar a disputar los “siete partidos”, expresa Rodríguez, algo que implicaría disputar la final. Eso sí, repara en que primero debe enfocarse en su rival inmediato.



Este es un criterio que comparte Hanssel Delgado. El defensa del Independiente del Valle contó que él y sus compañeros se han fijado mucho en el ejemplo de la Sub 20, que ganó el último Sudamericano y llegó al tercer lugar del Mundial de Polonia.

“La Sub 20 nos dejó una lección: sí se pueden lograr cosas grandes para el fútbol del país”, expresó el defensor a través de un video difundido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hoy estará junto a Piero Hincapié en la zaga de la Selección ante la poderosa Nigeria, en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.