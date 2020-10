River Plate goleó 3-0 a Liga de Quito y clasificó a octavos como líder del Grupo

LEA TAMBIÉN

River Plate goleó a Liga de Quito 3-0 en el estadio Monumental, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con goles de Rafael Santos Borré, a los 53 minutos, y Julián Álvarez, a los 63, y Jorge Carrascal, a los 89, River sumó tres puntos en el estadio Monumental y se clasificó como líder del Grupo D este martes 20 de octubre.

El equipo argentino, dirigido por el estratega Marcelo Gallardo, sumó 13 puntos en la tabla de posiciones y cerró como líder del Grupo D. LDU se quedó con 12 unidades y se clasificó a los octavos de final en el segundo lugar. El equipo de Pablo Repetto tuvo un buen primer tiempo en Argentina, pero en la etapa complementaria hubo errores defensivos.



La ‘U’ de la primera etapa fue combativa y atrevida en ofensiva. Liga salió a jugar de igual a igual ante River, pero falló en la definición en las oportunidades que generó. Una de las mejores ocasiones estuvo en los pies de Jhojan Julio, a los 31 minutos, pero no pudo definir. El planteamiento de Repetto sorprendió.



Sin embargo, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Liga de Quito perdió el orden y hubo errores. En el primer gol hubo una equivocación de Adrián Gabbarini. El golero argentino calculó mal y Santos Borré solo tuvo que empujar la pelota al fondo del arco. Aunque hubo dudas por una supuesta posición adelantada, el tanto fue validado porque aún no funciona el VAR.



LDU no tuvo reacción después del gol. Otra desconcentración defensiva permitió a Álvarez definir con precisión ante el arco de Gabbarini. Con los dos goles en contra, el equipo albo mejoró con las modificaciones y generó ocasiones de marcar.





Una de las mejores estuvo en los pies de Cristian Martínez Borja. El atacante colombiano remató desviado. El goleador de los albos falló solo frente al arco. River logró terminar con su arco en cero. Sobre el final, Jorge Carrascal puso el 3-0, tras un error defensivo de los albos.



Ahora LDU deberá esperar el sorteo de la Libertadores el viernes. El sábado, en cambio, jugará contra El Nacional, por el campeonato nacional.