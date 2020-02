Richard Carapaz pide que se tomen en serio los Juegos Olímpicos de Tokio

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz no quiere improvisaciones, por eso habla claro, como siempre. “A participar va cualquier mediocre. Hay que ir a los Juegos Olímpicos a hacer sentir la presencia de nuestra bandera, porque hoy Ecuador tiene una representación deportiva importante”, dijo el carchense.

Gracias al triunfo en el Giro de Italia, Ecuador se ubicó 22º en el ranking mundial del 2019 y por ello logró dos cupos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sin embargo, a cinco meses de la carrera aún no tiene confirmación si irá o no.



“Quiero hacer un llamado de atención para que se tome en serio la participación en unos Olímpicos. Para mí es un orgullo lo que hizo Jefferson Pérez en una Olimpiada. Si él lo hizo, por qué los demás no podemos hacerlo”, añadió en referencia al marchista que ha ganado dos medallas olímpicas, las únicas que ha logrado el país.



Públicamente denunció que ni la Federación Ecuatoriana de Ciclismo ni la Secretaría del Deporte se han comunicado con él. “Tampoco con Jhonatan Narváez ni Jonathan Caicedo, que también esperan alguna información. Somos seis ciclistas que estamos en clubes del exterior que estamos en condiciones de ir”.



Expresó que también se debe pensar en el equipo técnico y de logística, “porque eso también se debe planificar. Alguien de marketing y de comunicación. Tampoco sabemos si hay algún presupuesto”.



Eduardo González, subsecretario de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte, destacó que esa Cartera de Estado se limita a entregar los recursos a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y que este organismo debe designar a los ciclistas. “Se entregaron USD 642 000 para la delegación que irá a Olímpicos, que incluye a tres ciclistas de ruta, dos de BMX y tal vez alguien más en ciclismo de montaña”.



Se ha planificado que los ciclistas de ruta designados vayan a conocer el trazado de los olímpicos. “Sabemos que los equipos World Tour (a los que pertenecen Carapaz, Caicedo y Narváez) llevarán sus ciclistas a Tokio, pero si no lo hacen, nosotros nos encargaremos que hagan ese reconocimiento de la ruta”, dijo González.



Juan Carlos Bosmediano, vicepresidente de la Federación, reconoció que no ha habido diálogo con los ciclistas, pero sí con los directores deportivos de Ineos y del EF, a quienes se les ha comunicado que los tres están preseleccionados. También se comunicó con Caja Rural de España, por Jefferson Cepeda.



“Ecuador tiene tres cupos pero no podemos designar ciclistas aún, porque debemos seguir procedimientos del Comité Olímpico Ecuatoriano. En abril debemos entregar la lista de hasta 10 ciclistas y en junio la definitiva. Hay que saber en qué condiciones están tras los torneos que realicen hasta junio”, dijo Bosmediano.



Carapaz irá al Giro de Italia, entre el 9 y 31 de mayo. “Luego, tenemos mes y medio para preparar la participación en los Olímpicos, si vamos”, añadió el directivo. La carrera de ruta se realizará el 25 de julio.

Carapaz, que el lunes viajará a Italia para empezar su temporada europea, comenzó a definir la lista de ciclistas que le acompañarán en el Giro.

“Tenemos en lista a Andrey Amador (excompañero en el Movistar Team), Sergio Henao, Salvatore Puccio y Gianni Mascón, los demás cupos los llenaremos estos días. Queremos llevar un equipo con ciclistas de experiencia y jóvenes”. Su gran objetivo es repetir la hazaña del Giro.