Pablo Repetto, DT de Liga de Quito: 'Aún no estamos en la mejor condición'

El DT Pablo Repetto reveló detalles de lo que será la temporada 2021 de Liga de Quito. Él, junto a los directivos, decidieron no hacer fichajes por cantidad e hicieron un análisis minucioso de los jugadores que podían llegar al club. Así se concretó apenas dos fichajes internacionales.

El estratega uruguayo destacó su plantilla. Aseguró que todavía no está del todo afinada, pues empezaron tarde la pretemporada. Sin embargo se han ido ajustando detalles. Para eso utiliza los partidos amistosos.



"El partido con Aucas sirvió mucho para lo que se viene. En esos partidos se busca más que el resultado, para corregir errores", dijo el charrúa en Mundo Deportivo. Su equipo perdió 4-2 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



Además aclaró la situación de Cristian Martínez Borja. El cafetero se ausentó en ese cotejo por un problema de salud.



"Martínez Borja está bien. No quisimos arriesgarlo. Pero él está bien al igual que Gabbarini quien tuvo una gripe", aseguró, recalcando que ninguno de los dos jugadores sufrió de covid-19.



En reemplazo del goleador colombiano fue Djorkaeff Reasco, quien empezó el 2021 con oportunidades. Ante los orientales tuvo tres oportunidades de gol. Lo hizo bien en un equipo en el que también se está acoplando, porque volvió después de un año.



Sobre los fichajes, reconoció que la contratación de jugadores nacionales se ha vuelto compleja. El club apostó por foráneos en su intensión de mejorar la plantilla.



"Ahora es muy complicado contratar jugadores nacionales por las cifras muy elevadas", advirtió Repetto. Este año llegaron Juan Cruz Kaprof y Luis Amarilla.



"Una de las cosas que nos gustó mucho es el ida y vuelta que nos puede brindar Kaprof", aseguró.



Sobre los primeros partidos de la LigaPro, Repetto reconoció que no será fácil. Su equipo se está acoplando. El primer rival será el 9 de Octubre.



"Los primeros partidos siempre son más complicados. Porque vienen jugadores sin mucho ritmo y los equipos recién con un funcionamiento. Con el DT de 9 de Octubre (Juan Carlos León) le conocemos muy bien. Trabajamos juntos por 4 años en Independiente del Valle", dijo.



Las bajas confirmadas para el debut en el torneo local son las de Luis Amarilla y Lucas Villarruel. Se espera que se concrete el fichaje de Anderson Julio en los próximos días.



"Luis Amarilla no estará en las primeras fechas (...) Lucas Villarruel aún no está entrenando con el grupo. Venía de una lesión importante. Estamos en una etapa de recuperar jugadores. Pero estamos muy bien en la parte anímica", dijo.