Un rayo mató a 9 niños que jugaban fútbol en el norte de Uganda 

Un rayo causó una tragedia en Uganda. Según el primer reporte de las autoridades, un grupo de niños jugaban fútbol en una cancha y fueron sorprendidos por la tormenta. La Policía del norte de Uganda detalló que al parecer cuando intentaban refugiarse fueron sorprendidos por la descarga eléctrica ocasionando una tragedia.

Las agencias internacional informaron que las víctimas eran de entre 11 y 16 años. Ellos jugaban fútbol en la ciudad de Arua, situada al noroeste de la capital, Kampala. "Estaban jugando fútbol cuando comenzó a llover y les alcanzó el rayo", informó, Josephine Angucia, de la Policía a las agencias internacionales.



Todavía no se ha precisado el número de fallecidos. Aunque en principio se anunció que eran nueve, los organismos de socorro detallaron que serían 10 en total. En la tragedia, al menos tres infantes consiguieron sobrevivir y se encuentran hospitalizados. Las autoridades todavía no han dado informes sobre el estado de salud. La policía tampoco ha dado más detalles.



Los principales medios europeos informaron que no es la primera vez que una tormenta eléctrica causa una tragedia en el país africano. Hace nueve años un rayo mató a 18 niños de una escuela del noroeste de Uganda.