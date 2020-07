Los principales clubes de fútbol de Europa perderían USD 4 520 millones en ingresos por la pandemia del covid-19

LEA TAMBIÉN

La pandemia de coronavirus le podría costar a los clubes de fútbol más importantes de Europa unos USD 4 520 millones en ingresos, según un estudio publicado el martes por la asociación que los representa.

El análisis de la Asociación Europea de Clubes (ECA) también advirtió que las mayores pérdidas se sentirán la próxima temporada, incluso si se juega en su totalidad. “El impacto financiero del COVID-19 en los clubes europeos, hasta donde podemos ver en estos momentos, ya es un impacto sísmico, incluso con la mayoría de las competiciones en funcionamiento”, dijo el presidente ejecutivo de la ECA, Charlie Marshall.



“El impacto financiero no se detiene con la reanudación del fútbol. Más bien, continuará hasta la próxima temporada, por lo que debemos tomar medidas para crear una industria del fútbol más sostenible a largo plazo”, agregó.



El fútbol se detuvo en marzo en casi toda Europa. Aunque muchas ligas retomaron la actividad el mes pasado, la mayoría tuvo que hacerlo sin espectadores. Este fue un golpe particular en las ligas más pequeñas, donde los clubes dependen más de los ingresos por entradas.



Hay más de 700 clubes de primera división en las 55 asociaciones europeas, aunque un estudio reciente realizado por la UEFA mostró que los 30 más importantes recaudan casi la mitad de los ingresos totales.



El estudio de la ECA muestra que los ingresos de los clubes caerían de un estimado de 22 000 millones a 20 400 millones de euros esta temporada y de 23.100 a 20.700 millones en 2020/21. Estas cifras no incluyen los ingresos por transferencia de jugadores, destacó la asociación.