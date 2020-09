El torneo de la Superliga Femenina comenzará el sábado 12 de septiembre 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El partido entre el club Ñañas y San Miguel de Ibarra marcará el inicio de la Superliga femenina 2020, el sábado 12 de septiembre. Tras seis meses de espera, unas 440 futbolistas serán las protagonistas del torneo que será dirigido por unas 80 árbitras y asistentes de línea.

Además jugarán unas 102 futbolistas Sub 17, por la reglamentación que impone la presencia en cancha de dos jugadoras de esa categoría durante los 90 minutos de juego.

Hasta el 19 de diciembre se realizarán 86 partidos. En la primera fase se conformaron tres grupos con 4 clubes y una cuarta llave con 5 equipos.

Los clubes jugarán bajo la modalidad todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Al final de este calendario, pasarán a la segunda fase los dos mejores de cada grupo.



Los cuartos de final se jugarán bajo la modalidad ‘play off’, con partidos de ida y vuelta. Los mejores de los cuartos de final disputarán las semifinales y los ganadores de cada llave, la final del torneo.



Jueces y horarios de la primera fecha son:



Sábado 12 de septiembre



10:00 Ñañas vs. San Miguel



Estadio Tababela



Árbitra: Rose Tasigchana







14:30 Liga de Quito vs. Macará



Estadio Rodrigo Paz



Árbitra: Patricia Robles.







15:00 El Nacional vs. Quito FC



Complejo de Tumbaco



Árbitra: Alexandra Chicharrón







16:00 Carneras UPS vs. Olmedo



Estadio Valeriano Gavinelli



Árbitra: Érika Pinos







15:00 Emelec vs, Guayaquil City



Complejo de Emelec



Árbitra: Marcelly Zambrano









Domingo 13 de septiembre

10:30 IDV vs. Técnico U.



Estadio IDV



Árbitra: Itati Vera







14:00 Barcelona vs. 7 de Febrero



Complejo de Barcelona



Árbitra: Ariana Orellana







15:00 D. Cuenca vs Liga de Macas



Estadio Alejandro Serrano



Árbitra: Verónica Guazhambo