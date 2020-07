El Presidente de la Asociación de Chimborazo defendió su postura contra la directiva del Olmedo

LEA TAMBIÉN

Gustavo Torres, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo (AFNACH), defendió la postura de su organismo de declarar en acefalía al Olmedo. El directivo también cuestionó el comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"El Centro Deportivo Olmedo no ha inscrito su directiva desde que ganaron las últimas elecciones, por eso el abogado Guillermo Saltos Guale no les permitía participar en el Congreso de la FEF", justificó el titular de la Asociación en declaraciones a Radio Huancavilca, de Guayaquil.



"Nosotros como Asociación íbamos a intervenir. Podíamos hablar con jugadores a los que les deben mucho dinero conjuntamente con la LigaPro, llamando a elecciones como reza nuestro estatuto", agregó sobre las acciones que pretendía realizar.



Sin embargo, la AFNACH recibió un comunicado de parte de la FEF en el que indicó que "no aceptará elecciones que se realicen en estas condiciones”. Además, el ente rector del balompié nacional otorgó un plazo de cinco días para que la Asociación provincial justifique su actuación, con la entrega de documentos y la grabación de la sesión del directorio del organismo provincial, en el que se declaró la acefalía en el Olmedo.



"Recibí el comunicado del señor Gustavo Silikovich (secretario) y Saltos Guale, pero ellos no han leído las denuncias e irregularidades que ha cometido Olmedo (...) Nosotros tenemos un directorio, nos reuniremos y sabremos por qué camino iremos. En el fútbol hay que ir con la honestidad, tras ser firmante en el documento enviado entre clubes y asociaciones a Francisco Egas, presidente de la FEF", respondió Torres sobre ese comunicado.



Finalmente, el directivo demostró su malestar ante la carta del ente que lidera Egas y dijo que "si es de irme a la FEF, hoy mismo para físicamente llevar las pruebas de que lo hecho es irregular, lo haré ante los nueve integrantes del Directorio. pero la verdad prevalecerá".