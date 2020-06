Pool Gavilánez: 'Retrasar el inicio del campeonato afectaría a la parte psicológica de los jugadores'

LEA TAMBIÉN

El entrenador de Guayaquil City, Pool Gavilánez, lamentó que las autoridades nacionales hayan puesto reparos a la posible fecha de reanudación del campeonato nacional, programada para el 17 de julio.

“Es una actividad que no solo mueve a futbolistas, sino millones dólares y decenas de trabajos. Que no se inicie por desinformación me parece de mal gusto”, dijo el entrenador ecuatoriano, la mañana de este 25 de junio, en rueda de prensa.



Con eso, se refirió al comunicado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en el que aclaran que no han aprobado el reinicio del campeonato en julio. En esa carta, la cartera de Estado se hizo eco de una publicación periodística.



“La forma que más afectaría (el aplazamiento) es la psicológica. No me refiero solo a los jugadores, sino a toda la industria. Estamos siendo responsables con los protocolo de seguridad. Que son muy estrictos, mucho más que en otros sectores”, dijo.



Se refirió además a que los torneros organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya cuenten con fechas para iniciar, mientras que la LigaPro aún debe tramitar el permiso ante los organismos nacionales.



“Es trabajo de los directivos arreglar el tema este que hay en el COE, que al parecer es desinformación. En la Segunda Categoría ya hay fecha de reinicio y no se han tomado pruebas, ni tienen protocolos”, dijo.