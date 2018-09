Los partidos de mayor interés de la fecha 11 se jugarán en Manta y en Quito

LEA TAMBIÉN

La atención de los aficionados se centrará mayormente en Manta y en Quito, donde se disputarán los partidos de mayor interés por la undécima fecha del campeonato nacional. En la ciudad manabita, Emelec defenderá la punta. En la capital, en cambio, se pelea el invicto histórico de Liga ante BSC en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La noche de este martes 18 de septiembre del 2018, en la reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se confirmaron los árbitros y los horarios de este final de la rueda de ida, de la segunda etapa.



Fecha 11



Viernes 21 de septiembre

Estadio: O. Atahualpa

19:15 El Nacional vs. Macará

Árbitro: Guillermo Guerrero



Sábado 22 de septiembre

Estadio: Christian Benítez

16:30 Guayaquil City vs. Aucas

Árbitro: Omar Ponce



Estadio: Jocay

19:00 Delfín vs. Emelec

Árbitro: Vinicio Espinel



Domingo 23 de septiembre

Estadio: Rodrigo Paz

12:00 Liga (Q) vs. Barcelona SC

Árbitro: Carlos Orbe



Estadio: Folke Anderson

16:00 Ind. del Valle vs. D. Cuenca

Árbitro: Marlon Vera



Lunes 24 de septiembre

Estadio: Bellavista

20:00 Técnico U. vs. U. Católica

Árbitro: Roddy Zambrano